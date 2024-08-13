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Краснояружцы не получат единовременную выплату, по крайней мере пока.

Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?

13 августа 2024, 09:09
Фото: 1MI
Краснояружцы не получат единовременную выплату, по крайней мере пока.

Белгородский оперштаб ответил, полагается ли краснояружцам денежная компенсация

Утром 12 августа жителей Краснояружского района было решено эвакуировать из-за активности ВСУ на границе. Людей временно разместили в ПВР, а в муниципалитет закрыли въезд. Краснояружцы спросили, полагается ли им единовременная выплата. Ответ дал региональный оперштаб.
Сюжет
Выплаты

Жители Краснояружского района, которые были вынуждены временно покинуть свои дома из-за сложной обстановки на границе, интересуются возможностью получения единовременной выплаты. Многие из них были уезжали в спешке и оставили необходимые вещи в муниципалитете, куда со вчерашнего дня запретили въезд.

«Не все люди поехали в ПВР с семьями. Особенно молодёжь. Никто не хочет жить в спортивном зале. Многие на последние деньги сняли жильё, и помощь даже в размере 10 тысяч рублей была бы не лишней!» — стали писать краснояружцы.

В оперативном штабе Белгородской области им сообщили, что единовременные выплаты на данный момент для жителей не предусмотрены, но они могут обратиться с просьбой предоставить нужные вещи в администрацию районов и населённых пунктов по месту своего текущего пребывания.

«Мы готовы помогать выехавшим жителям всем, что в наших силах. Если Вам и Вашей семье что-то требуется, пожалуйста, обращайтесь в администрации районов, сельских поселений, городов, в которых вы сейчас находитесь», — сообщили в оперштабе.

В ведомстве добавили, что для всех жителей Краснояружского района, покинувших свои дома, предоставляется размещение в ПВР на территории региона, где они смогут бесплатно проживать, получать горячее питание и, при необходимости, медицинскую помощь.

Когда эвакуированные краснояружцы смогут вернуться домой?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Выплаты#Краснояружский район#Белгород#Оперативный штаб#Единовременная выплата#Приграничье#Пвр
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