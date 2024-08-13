Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Жители Краснояружского района, которые были вынуждены временно покинуть свои дома из-за сложной обстановки на границе, интересуются возможностью получения единовременной выплаты. Многие из них были уезжали в спешке и оставили необходимые вещи в муниципалитете, куда со вчерашнего дня запретили въезд.
«Не все люди поехали в ПВР с семьями. Особенно молодёжь. Никто не хочет жить в спортивном зале. Многие на последние деньги сняли жильё, и помощь даже в размере 10 тысяч рублей была бы не лишней!» — стали писать краснояружцы.
В оперативном штабе Белгородской области им сообщили, что единовременные выплаты на данный момент для жителей не предусмотрены, но они могут обратиться с просьбой предоставить нужные вещи в администрацию районов и населённых пунктов по месту своего текущего пребывания.
«Мы готовы помогать выехавшим жителям всем, что в наших силах. Если Вам и Вашей семье что-то требуется, пожалуйста, обращайтесь в администрации районов, сельских поселений, городов, в которых вы сейчас находитесь», — сообщили в оперштабе.
В ведомстве добавили, что для всех жителей Краснояружского района, покинувших свои дома, предоставляется размещение в ПВР на территории региона, где они смогут бесплатно проживать, получать горячее питание и, при необходимости, медицинскую помощь.