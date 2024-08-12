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«Брянские новости»

«Нужно готовиться к любым сценариям»: Путин предупредил главу приграничного региона

12 августа 2024, 15:50
Фото: скриншот видео
«Брянские новости»

Губернатор Богомаз отчитался об обстановке в Брянской области

По словам главы приграничного региона, обстановка всё ещё остаётся напряжённой. Президент Владимир Путин в ответ призвал быть готовым к любому развитию событий, пишут «Брянские новости».

12 августа президент Владимир Путин заслушал доклады губернаторов приграничных регионов. Одним из выступивших был Александр Богомаз.

По его словам, в Брянской области сложилась напряжённая обстановка. В последнее время в регионе участились обстрелы — повреждены жильё, транспорт. Ущерб мирным жителям возмещают за счёт средств областного бюджета.

Однако в сравнении с Белгородской и Курской областями в Брянской оперативная обстановка пока спокойнее. Тем не менее нужно быть готовым к любому развитию событий, призвал президент.

«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — заявил Путин и призвал внимательнее следить за обстановкой.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Курская область#Брянская область#Приграничье#Обстановка#СВО#Александр Богомаз
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