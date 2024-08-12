«Нужно готовиться к любым сценариям»: Путин предупредил главу приграничного региона

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
12 августа президент Владимир Путин заслушал доклады губернаторов приграничных регионов. Одним из выступивших был Александр Богомаз.
По его словам, в Брянской области сложилась напряжённая обстановка. В последнее время в регионе участились обстрелы — повреждены жильё, транспорт. Ущерб мирным жителям возмещают за счёт средств областного бюджета.
Однако в сравнении с Белгородской и Курской областями в Брянской оперативная обстановка пока спокойнее. Тем не менее нужно быть готовым к любому развитию событий, призвал президент.
«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — заявил Путин и призвал внимательнее следить за обстановкой.