Шестерых рабочих ранило при обстреле во время строительства линии обороны на границе

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Шестеро рабочих пострадали на границе при строительстве линии обороны. Речь идёт о второй линии, которая проходит на участке госграницы в Брянской области.
Одному из рабочих оторвало руку. Тем не менее никто не бросил работу и не ушёл, рассказал брянский губернатор Александр Богомаз в эфире Первого канала.
Об обстреле рабочих при строительстве линии обороны Богомаз рассказывал и год назад. Происшествия случились в Климовском и Погарском районах.