Шестерых рабочих ранило при обстреле во время строительства линии обороны на границе

Брянский губернатор рассказал о пострадавших рабочих на линии обороны

Речь идёт о строительстве второй линии обороны, которая проходит по границе. Пострадали шесть человек, одному из них оторвало руку, пишут «Брянские новости». Год назад Александр Богомаз тоже сообщал об обстреле рабочих.