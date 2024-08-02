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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Брянский губернатор рассказал о пострадавших рабочих на линии обороны

Шестерых рабочих ранило при обстреле во время строительства линии обороны на границе

2 августа 2024, 13:48
Фото: 1MI

Брянский губернатор рассказал о пострадавших рабочих на линии обороны

Речь идёт о строительстве второй линии обороны, которая проходит по границе. Пострадали шесть человек, одному из них оторвало руку, пишут «Брянские новости». Год назад Александр Богомаз тоже сообщал об обстреле рабочих.
Сюжет
Граница

Шестеро рабочих пострадали на границе при строительстве линии обороны. Речь идёт о второй линии, которая проходит на участке госграницы в Брянской области.

Одному из рабочих оторвало руку. Тем не менее никто не бросил работу и не ушёл, рассказал брянский губернатор Александр Богомаз в эфире Первого канала.

Об обстреле рабочих при строительстве линии обороны Богомаз рассказывал и год назад. Происшествия случились в Климовском и Погарском районах.

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