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Updated Сегодня, 04:58

Двое мужчин ранены при атаках ВСУ на Шебекино и Ржевку

Двое мужчин ранены при атаках ВСУ на Шебекино и Ржевку

2 августа 2024, 04:54
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В ночь на 2 августа населённые пункты в приграничье атаковали с помощью дроном-камикадзе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Беспилотники ВСУ с начала утра атакуют Шебекинский городской округ. Двое мирных граждан получили ранения.

В Шебекино из-за нападения дрона-смертника на многоквартирный дом пострадал мужчина, у которого осколочное ранение бедра. Скорая помощь доставила его в больницу №2 в Белгороде.

В селе Ржевка беспилотник атаковал частный жилой дом. Мужчина получил осколочные ранения лица, ему оказали медицинскую помощь на месте, но он отказался от госпитализации. В результате атаки была повреждена крыша и разбиты окна в доме.

Еще один дрон повредил крыши другого дома и гаража. Третий беспилотник подорвался у гаража, вызвав пожар, который был потушен.

Информация о последствиях находится в процессе уточнения, специальные службы работают на месте инцидентов.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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