Двое мужчин ранены при атаках ВСУ на Шебекино и Ржевку

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:58
Беспилотники ВСУ с начала утра атакуют Шебекинский городской округ. Двое мирных граждан получили ранения.
В Шебекино из-за нападения дрона-смертника на многоквартирный дом пострадал мужчина, у которого осколочное ранение бедра. Скорая помощь доставила его в больницу №2 в Белгороде.
В селе Ржевка беспилотник атаковал частный жилой дом. Мужчина получил осколочные ранения лица, ему оказали медицинскую помощь на месте, но он отказался от госпитализации. В результате атаки была повреждена крыша и разбиты окна в доме.
Еще один дрон повредил крыши другого дома и гаража. Третий беспилотник подорвался у гаража, вызвав пожар, который был потушен.
Информация о последствиях находится в процессе уточнения, специальные службы работают на месте инцидентов.