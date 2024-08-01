Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
После атаки беспилотника на автобус в Шебекино ранения получили три человека. К двум пострадавшим добавился мужчина, который позже самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ. У него осколочные ранения лица, левого предплечья и ноги. Врачи оказали ему помощь и отпустили на амбулаторное лечение домой.
Двумя другими пострадавшими при взрыве дрона стали водитель автобуса и пассажирка. Мужчина получил слепое осколочное ранение в шею. Женщине осколки попали в грудь и в руки.