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Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино

Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино

1 августа 2024, 20:04
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Третьим пострадавшим оказался мужчина, он самостоятельно обратился в районную больницу, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Автобус

После атаки беспилотника на автобус в Шебекино ранения получили три человека. К двум пострадавшим добавился мужчина, который позже самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ. У него осколочные ранения лица, левого предплечья и ноги. Врачи оказали ему помощь и отпустили на амбулаторное лечение домой.

Двумя другими пострадавшими при взрыве дрона стали водитель автобуса и пассажирка. Мужчина получил слепое осколочное ранение в шею. Женщине осколки попали в грудь и в руки.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Автобус#Беспилотник#Раненые#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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