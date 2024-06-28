Житель приграничья собирал данные о ВС РФ и передавал их украинцам

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
Следствие выяснило, что житель Брянской области собирал данные о численности, местонахождении и маршрутах передвижения российских военнослужащих, чтобы затем передать их украинским спецслужбам. Предварительно, злоумышленнику несколько раз удавалось осуществить задуманное.
Правоохранительные органы его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. В настоящее время продолжается расследование дела.
Злоумышленник находится под стражей.