Житель приграничья собирал данные о ВС РФ и передавал их украинцам

Следствие выяснило, что житель Брянской области собирал данные о численности, местонахождении и маршрутах передвижения российских военнослужащих, чтобы затем передать их украинским спецслужбам. Предварительно, злоумышленнику несколько раз удавалось осуществить задуманное.