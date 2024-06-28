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Published Сегодня, 09:49

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В Брянской области задержали подозреваемого в госизмене

Житель приграничья собирал данные о ВС РФ и передавал их украинцам

28 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI

В Брянской области задержали подозреваемого в госизмене

Подозреваемым оказался местный житель. Мужчина уже находится под стражей, его обвиняют в госизмене, сообщили журналисты «Брянских новостей».

Следствие выяснило, что житель Брянской области собирал данные о численности, местонахождении и маршрутах передвижения российских военнослужащих, чтобы затем передать их украинским спецслужбам. Предварительно, злоумышленнику несколько раз удавалось осуществить задуманное.

Правоохранительные органы его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. В настоящее время продолжается расследование дела.

Злоумышленник находится под стражей.

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