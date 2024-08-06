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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Под удар беспилотника попало село в Брянской области, есть разрушения.

ВСУ атакуют не только Белгород с Курском: под ударом ещё один приграничный регион

6 августа 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Под удар беспилотника попало село в Брянской области, есть разрушения.

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село в Брянской области

Взрывное устройство с дрона сбросили над селом Демьянки. Полностью уничтожен автомобиль, есть разрушения в жилом доме, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Село Демьянки в Брянской области оказалось под ударом ВСУ. Над населённым пунктом с дрона-камикадзе сбросили взрывное устройство.

Полностью уничтожен легковой автомобиль. Осколками посекло окна в жилом доме.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что утром ВСУ попытались прорваться в соседнюю Курскую область. Ситуацию уже прокомментировали местные власти. Кроме того, из-за обстрелов и атак БПЛА пострадали семеро мирных жителей.

Громко с утра и в Белгороде: в столице региона часто работала сирена, раздавались взрывы. Информации о последствиях на земле пока не поступало.

Добавим, что только за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ погибли двое мирных жителей, ранены ещё 12.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Брянская область#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Александр Богомаз#Дроны
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