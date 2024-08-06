ВСУ атакуют не только Белгород с Курском: под ударом ещё один приграничный регион

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Село Демьянки в Брянской области оказалось под ударом ВСУ. Над населённым пунктом с дрона-камикадзе сбросили взрывное устройство.
Полностью уничтожен легковой автомобиль. Осколками посекло окна в жилом доме.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что утром ВСУ попытались прорваться в соседнюю Курскую область. Ситуацию уже прокомментировали местные власти. Кроме того, из-за обстрелов и атак БПЛА пострадали семеро мирных жителей.
Громко с утра и в Белгороде: в столице региона часто работала сирена, раздавались взрывы. Информации о последствиях на земле пока не поступало.
Добавим, что только за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ погибли двое мирных жителей, ранены ещё 12.