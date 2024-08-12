Кепку Porsche Полежаеву вернут: как прошло последнее заседание экс-замгубернатора

Константин Полежаев ещё раз отметил, что транспортные средства не передавались в его собственность. Land Rover Defender был приобретён в лизинг на компанию Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“», и находился в собственности банка, который предоставлял кредит, а Porsche Panamera был куплен на средства «СК „Инвестпромэлит“» и числился на балансе компании.