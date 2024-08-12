Кепку Porsche Полежаеву вернут: как прошло последнее заседание экс-замгубернатора

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Подошли к концу судебные разбирательства по делу бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. 12 августа прошло последнее заседание в Октябрьском районном суде Белгорода. В первой части подсудимый произнёс последнее слово, где поделился своим неожиданным решением, а после небольшого перерыва судья Виталий Захаров огласил приговор. Из здания суда Полежаев выходил уже в наручниках.
12 августа подсудимому дали последнее слово перед вынесением приговора. В нём Полежаев вновь признал вину и рассказал, что подписал контракт на военную службу с министерством обороны России. Как заявил сам чиновник, сделал он это 6 августа, а на 7 августа было назначено судебное заседание. На него не смог прийти подсудимый из-за приступа гипертонического криза.
Константин Полежаев ещё раз отметил, что транспортные средства не передавались в его собственность. Land Rover Defender был приобретён в лизинг на компанию Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“», и находился в собственности банка, который предоставлял кредит, а Porsche Panamera был куплен на средства «СК „Инвестпромэлит“» и числился на балансе компании.
«Я признаю вину и понимаю, что заслуживаю наказание, и не боюсь понести за это ответственность. Я не боюсь отдать свою жизнь за свою страну и свои действия. 6 августа мною на 1 год заключен контракт с министерством обороны Российской Федерации», — говорит Полежаев.
Подсудимый считает, что эти обстоятельства являются юридически значимыми и должны повлиять на решение суда.
«Я долгие годы служил государству, совершил ошибку, которую хочу исправить, доказав свою верность долгу, обществу, государству», — объясняет подсудимый. «Приняв решение нести военную службу в ВС РФ, таким образом, я считаю, что смогу восстановить своё честное имя и искупить вину, защищая интересы страны, моих близких и родных белгородцев».
Суд признал Полежаева виновным в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 36 млн 599 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на восемь лет.
В срок засчитают два дня пребывания на домашнем аресте как один день в колонии, а также время пребывания под стражей как один день.
Land Rover Defender и Porsche Panamera конфискуют и передадут в пользу государства, а кепку с надписью Porsche вернут собственнику — Полежаеву.
Имущество подсудимого, на которое наложен арест, останется под ним до взыскания штрафа. Это жилой дом, земельный участок, нежилое помещение, транспортное средство BMW, а также коллекция из девяти часов.
Решение может быть обжаловано в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу.
После оглашения приговора Полежаева вывели из зала суда в наручниках.
По данным следствия, с 2020 года по 2023 Полежаев получил от Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“» два премиальных автомобиля иностранного производства. Стоимость машин превышает 18 млн рублей.
Взамен чиновник должен был создавать благоприятные условия для компании для получения контрактов на строительные работы, приёма и оплаты выполненных работ.
Прокурор Вера Струкова просила суд обратить внимание на признание вины подсудимым, его серьёзные болезни, а также состояние здоровья близкой родственницы — матери.
Запрашивала сторона обвинения наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа 36 млн рублей и запрета занимать государственные должности на 10 лет.