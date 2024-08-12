Пять лет в колонии строгого режима: суд вынес решение по делу Полежаева

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:31
В Октябрьском районном суде вынесли приговор по делу получении взятки двумя автомобилями бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева.
По данным обвинения, чиновник получил от руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“» Александра Вивтюка машины: Range Rover Defender за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей. Взамен Полежаев должен был помогать бизнесу. Позже сам Вивтюк написал заявление на друга. Такая практика в коррупционных делах не нова, когда друзья-«взяткодатели» сами сообщают силовикам о преступлениях. Так было и с бывшим мэром Старого Оскола Александром Сергиенко.
Первый раз последнее слово Полежаеву должны были дать 7 августа, но он не пришёл. Утром вновь пришлось вызывать «скорую» из-за гипертонического криза.
Ранее в прениях прокуратура запросила для экс-вице-губернатора 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 36 млн и ограничение на работу на государственных должностях на десять лет.
Сторона защиты же считает, что дело следствием было неправильно квалифицированно, а Полежаев не мог помогать получать контракты Вивтюку, а машины он ему не дал как взятку, а давал в аренду, просто договор стороны не успели подписать. Подсудимый вину признал, но его адвокат отмечает, что он может идти вразрез с мнением своего доверителя и просит суд квалифицировать дело как статью 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальный срок по части 2 статьи — семь лет.
Суд назначил чиновнику пять лет лишения свободы со штрафом 36 млн и лишением права занимать госдолжности на 8 лет. Мужчину вывели из здания суда в наручниках.