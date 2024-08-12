Пять лет в колонии строгого режима: суд вынес решение по делу Полежаева

Сторона защиты же считает, что дело следствием было неправильно квалифицированно, а Полежаев не мог помогать получать контракты Вивтюку, а машины он ему не дал как взятку, а давал в аренду, просто договор стороны не успели подписать. Подсудимый вину признал, но его адвокат отмечает, что он может идти вразрез с мнением своего доверителя и просит суд квалифицировать дело как статью 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальный срок по части 2 статьи — семь лет.