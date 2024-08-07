Полежаев не сказал в суде последнее слово, а в Белгороде назначили нового заммэра

Белгородская область каждый день под обстрелами, ранены десять мирных жителей. Но жизнь в регионе кипит. Бывший заместитель губернатора Константин Полежаев не сказал последнее слово в суде, потому что у него случился гипертонический криз, а в мэрии города — снова кадровые изменения.

Десять человек ранены после атак ВСУ Экс-замгубернатора не появился в суде Кадровые перестановки в мэрии Белгорода