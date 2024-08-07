Полежаев не сказал в суде последнее слово, а в Белгороде назначили нового заммэра

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В селе Ясные Зори Белгородского района после атаки ВСУ пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшего доставили в местную амбулаторию, потом его переведут долечиваться в Белгород.
В этом же населённом пункте была ранена другая местная жительница. Врачи оказали ей всю необходимую первую помощь и отправили долечиваться амбулаторно.
Позже в Колотиловке Краснояружского района контузило женщину. До больницы она добралась самостоятельно, медики также перевезли её в областную больницу Белгорода.
В селе Нежеголь Шебекинского городского округа ещё один местный житель получил осколочное ранение после украинской атаки. Его пришлось госпитализировать.
После дневных обстрелов Шебекино в городе пострадали ещё шесть мирных жителей. Трое из них с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.
Ещё двое смогли вызвать медиков скорой помощи самостоятельно. У одного мужчины осколочное ранение кисти, а у другого — грудной клетки и плеча. Всех пострадавших транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.
Шестому раненому с осколочным ранением кисти оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
Сегодня в Октябрьском районном суде должно было прозвучать последнее слово бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Однако сам Полежаев не явился на заседание.
Как выяснилось, утром у него случился приступ гипертонического криза. Его адвокат обратился к суду с просьбой предоставить перерыв до понедельника, чтобы Полежаев мог восстановить здоровье.
Напомним, что Константина Полежаева подозревают в получении взятки в виде двух автомобилей от руководителя компании «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка.
Новым заместителем мэра по вопросам безопасности назначен Александр Селявин. Вакантный пост освободился в сентябре прошлого года, тогда его покинул Геннадий Цонев.
С начала 2024 года в мэрии Белгорода уже произошли четвёртые кадровые изменения. В феврале на должности руководителей двух департаментов — по развитию городских территорий и строительству и архитектуре соответственно — были назначены Ольга Бирюкова и Наталия Гикал.
В прошлом месяце заместителем мэра по социальной политике и образованию стала Инна Тяпугина, а городское управление образования возглавил Михаил Шейченко.