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Updated Сегодня, 15:30

Полежаев не сказал в суде последнее слово, а в Белгороде назначили нового заммэра

Полежаев не сказал в суде последнее слово, а в Белгороде назначили нового заммэра

7 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область каждый день под обстрелами, ранены десять мирных жителей. Но жизнь в регионе кипит. Бывший заместитель губернатора Константин Полежаев не сказал последнее слово в суде, потому что у него случился гипертонический криз, а в мэрии города — снова кадровые изменения.
Сюжет
Взятка

Десять человек ранены после атак ВСУ

В селе Ясные Зори Белгородского района после атаки ВСУ пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшего доставили в местную амбулаторию, потом его переведут долечиваться в Белгород.

В этом же населённом пункте была ранена другая местная жительница. Врачи оказали ей всю необходимую первую помощь и отправили долечиваться амбулаторно.

Позже в Колотиловке Краснояружского района контузило женщину. До больницы она добралась самостоятельно, медики также перевезли её в областную больницу Белгорода.

В селе Нежеголь Шебекинского городского округа ещё один местный житель получил осколочное ранение после украинской атаки. Его пришлось госпитализировать.

После дневных обстрелов Шебекино в городе пострадали ещё шесть мирных жителей. Трое из них с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.

Ещё двое смогли вызвать медиков скорой помощи самостоятельно. У одного мужчины осколочное ранение кисти, а у другого — грудной клетки и плеча. Всех пострадавших транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.

Шестому раненому с осколочным ранением кисти оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

ВСУ атаковали ещё четыре белгородских населённых пункта: ранены два человека
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Экс-замгубернатора не появился в суде

Сегодня в Октябрьском районном суде должно было прозвучать последнее слово бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Однако сам Полежаев не явился на заседание.

Как выяснилось, утром у него случился приступ гипертонического криза. Его адвокат обратился к суду с просьбой предоставить перерыв до понедельника, чтобы Полежаев мог восстановить здоровье.

Напомним, что Константина Полежаева подозревают в получении взятки в виде двух автомобилей от руководителя компании «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка.

Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
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Кадровые перестановки в мэрии Белгорода

Новым заместителем мэра по вопросам безопасности назначен Александр Селявин. Вакантный пост освободился в сентябре прошлого года, тогда его покинул Геннадий Цонев.

С начала 2024 года в мэрии Белгорода уже произошли четвёртые кадровые изменения. В феврале на должности руководителей двух департаментов — по развитию городских территорий и строительству и архитектуре соответственно — были назначены Ольга Бирюкова и Наталия Гикал.

В прошлом месяце заместителем мэра по социальной политике и образованию стала Инна Тяпугина, а городское управление образования возглавил Михаил Шейченко.

У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
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