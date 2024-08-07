Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз

Сегодня в Октябрьском районном суде должно было прозвучать последнее слово бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Его обвиняют по статье 290 УК РФ «Получение взятки». По данным следствия, он получил два автомобиля от Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“». Автомобили были взяты в лизинг на компанию. Взамен Полежаев должен был помогать Вивтюку.