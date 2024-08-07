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Константин Полежаев

Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз

7 августа 2024, 07:32
Фото: 1MI
Константин Полежаев
Бывший замгубернатора Белгородской области должен был дать последнее слово. Его обвиняют в получении особо крупной взятки по статье 290 УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сюжет
Взятка

Сегодня в Октябрьском районном суде должно было прозвучать последнее слово бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Его обвиняют по статье 290 УК РФ «Получение взятки». По данным следствия, он получил два автомобиля от Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“». Автомобили были взяты в лизинг на компанию. Взамен Полежаев должен был помогать Вивтюку.

Ранее на заседании выступили стороны на прениях. Защита считает, что обвинение неправильно квалифицировало дело, а прокуратура запросила восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 36 млн рублей и запрет занимать госдолжности на 10 лет.

Напомним, что смягчающим обстоятельством является то, что Полежаев признал вину, то, что он серьёзно болен, также больна его мать.

Правда, последнее слово Полежаев не произнёс. Сегодня с утра у него был приступ гипертонического криза. Адвокат Сергей Анохин запросил у суда перерыв в суде до понедельника, чтобы подсудимый мог восстановится.

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