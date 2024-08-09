Лёгкая атлетика с ковидом и «дерево» россиян: как прошёл 13-й день Олимпиады

В общем зачёте по количеству медалей американцев уже не догнать с их 113 медалями. У идущего вторым Китая наград разного достоинства 73, а у борющихся за третье место французов и англичан 54 и 51 соответственно. По золоту ситуация сложнее. Американцы лидируют с 30 наградами высшей пробы, но китайцы вчера выиграли сразу четыре золота (кроме гребли они первенствовали традиционно в прыжках в воду, тяжёлой атлетике, а также в женском боксе) и сократили разрыв — у них 29 золотых наград. Идущая на 3-м месте с 18 высшими наградами Австралия осталась без золота, поэтому французы чуть потянулись — теперь у них 14 золотых (победа добыта в велоспорте). К ним в свою очередь потянулись и британцы, выигравшие золото в парусном спорте, и японцы (снова победа в борьбе) и южнокорейцы (тхэквондо). Стоит отметить, что сразу по два золота сегодня выиграли сборные Узбекистана (тхэквондо и бокс) и… Индонезии (скалолазание и тяжёлая атлетика)!!! Всего же хотя бы одну золотую медаль имеют в активе уже 59 стран, а вообще какая-либо медаль имеется у 87 стран.