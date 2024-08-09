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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Лёгкая атлетика с ковидом и «дерево» россиян: как прошёл 13-й день Олимпиады

Лёгкая атлетика с ковидом и «дерево» россиян: как прошёл 13-й день Олимпиады

9 августа 2024, 14:03
Фото: Getty Images
Очередной день главного спортивного события четырёхлетия для многих стал счастливым. Но ещё для большего числа спортсменов и их болельщиков — не очень. О том, кто победил несмотря ни на что, а кто остановился в шаге от пьедестала, в традиционном обзоре рассказывает Семён Кириллов.

13-й день всё же не стал несчастливым для Dream team

Состоялись полуфиналы в баскетболе у мужчин. Сборная Франции вновь встретилась с Германией, которой без особых вариантов проиграла в группе. Но здесь французы преобразились, и вышла равная и очень упорная игра. И ключевым фактором победы хозяев стала игра Виктора Вембаньямы. А вот сербы были близки к сенсации — почти весь матч они обыгрывали американцев, но в последней четверти вообще растворились в атаке. Финал будет предсказуемым — Франция против США.

В женском волейболе полуфиналы тоже получились упорными, но в конечном итоге американские волейболистки в решающей пятой партии дожали бразильянок, а итальянки оказались сильнее турчанок (в этот раз не помогла даже Мелисса Варгас).

Фото: Getty Images
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«Деревянная» медаль россиян

В гребле у нашей сборной был прекрасный шанс завоевать медаль. Захар Петров и Алексей Коровашков в предварительном заплыве установили олимпийский рекорд, несмотря на то, что до Олимпиады они друг с другом не выступали и оба леворукие. Но в финале не хватило совсем чуть-чуть — 0.09 секунды отделили наш экипаж от бронзы. Золото выиграли китайцы. В четверках же очередное золото у женщин ушло в Новую Зеландию, а у мужчин первыми были немцы.

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Без короны из-за вируса

В лёгкой атлетике было разыграно пять комплектов наград, при этом три золота достались американцам — на 110 м с барьерами победил Грант Холлоуэй, на 400 м с барьерами у женщин первой была Сидни Маклафлин (Фемке Бол зацепилась лишь за бронзу), а в прыжках в длину сильнее всех оказалась Тара Дэвис. Причём её соперницу Малайку Миамбо, ставшую второй, и вовсе увезли на коляске со стадиона — после круга почёта она внезапно не смогла дышать (сказались последствия коронавируса). В беге на 200 м неожиданно победил представитель Ботсваны Тебого, а взявший бронзу Ноа Лайлз сообщил, что бежал будучи больным коронавирусом. В метании копья пакистанец Аршад Надим метнул свой снаряд немного дальше главного фаворита из Индии Нираджа Чопра.

Фото: Getty Images
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Поднебесная пока под Америкой

В общем зачёте по количеству медалей американцев уже не догнать с их 113 медалями. У идущего вторым Китая наград разного достоинства 73, а у борющихся за третье место французов и англичан 54 и 51 соответственно. По золоту ситуация сложнее. Американцы лидируют с 30 наградами высшей пробы, но китайцы вчера выиграли сразу четыре золота (кроме гребли они первенствовали традиционно в прыжках в воду, тяжёлой атлетике, а также в женском боксе) и сократили разрыв — у них 29 золотых наград. Идущая на 3-м месте с 18 высшими наградами Австралия осталась без золота, поэтому французы чуть потянулись — теперь у них 14 золотых (победа добыта в велоспорте). К ним в свою очередь потянулись и британцы, выигравшие золото в парусном спорте, и японцы (снова победа в борьбе) и южнокорейцы (тхэквондо). Стоит отметить, что сразу по два золота сегодня выиграли сборные Узбекистана (тхэквондо и бокс) и… Индонезии (скалолазание и тяжёлая атлетика)!!! Всего же хотя бы одну золотую медаль имеют в активе уже 59 стран, а вообще какая-либо медаль имеется у 87 стран.

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