Теннисистки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже

Ранее российские теннисистки не считались претендентками на медаль в женском парном зачёте. Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые объединили свои усилия на Олимпийских играх и даже не имели опыта тренировок вместе. Напомним, что в аналогичной ситуации были Мартина Хингис и Тимея Бачински в Рио, которые проиграли Екатерине Макаровой и Елене Весниной.