Теннисистки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Первый сет россиянки выиграли со счетом 6:2. Затем спортсменки потерпели поражение на втором сете со счётом 1:6, а в итоговом тай-брейке уступили итальянкам со счётом 10:7.
Ранее российские теннисистки не считались претендентками на медаль в женском парном зачёте. Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые объединили свои усилия на Олимпийских играх и даже не имели опыта тренировок вместе. Напомним, что в аналогичной ситуации были Мартина Хингис и Тимея Бачински в Рио, которые проиграли Екатерине Макаровой и Елене Весниной.
17-летняя Мирра Андреева родилась в Красноярске. Она является одной из ведущих молодых звёзд в женском теннисе: уже показывает хорошие результаты среди взрослых после того, как была лидером среди юниоров.
Диана Шнайдер, родом из Жигулевска, тренируется под руководством Игоря Андреева, также опытного теннисиста. Она может похвастаться победами на различных турнирах.
Спортсменки участвовали под нейтральным флагом, но все знали, что они представляют Россию.