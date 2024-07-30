bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

«Пожилые» баскетболистки и неожиданное лидерство Японии: третий день Олимпиады

«Пожилые» баскетболистки и неожиданное лидерство Японии: третий день Олимпиады

30 июля 2024, 08:40
Фото: 2024 Getty Images
Большой знаток спорта и лектор Всероссийского общества «Знание» Семён Кириллов продолжает рассказывать о главных событиях на Олимпийских играх в Париже. В новом обзоре — третий день Игр-2024 и новые воспоминания об успехах российских спортсменов.

Поражение американских чемпионок Токио в волейболе

В третий день волейболисты взяли паузу, но без ярких матчей болельщики не остались благодаря волейболисткам. И если Бразилия просто разгромила Кению, не дав африканкам ни в одной партии набрать больше 13 очков (что не удивительно), а Сербия уверенно обыграла Францию, то два оставшихся матча получились фееричными. Сначала турчанки, проиграв две партии с одинаковым счетом 19:25, вдруг осознали, что шутки кончились, и не просто вернулись в игру, а взяли две партии, а затем в упорном пятом сете дожали голландок. Следом китаянки также уверенно выиграли две партии у американок (олимпийских чемпионок Токио, между прочим), а затем уступили в двух следующих, однако в решающей партии оказались сильнее (и тоже в упорной борьбе, 15:13).

На Олимпиаду — в 43 года

В баскетболе ситуация была аналогичной — мужчины отдыхали, зато активно играли женские сборные. Но никакой борьбы не получилось. Австралийкам не помогло в матче с Нигерией даже появление на паркете легендарной 43-летней Лорен Джексон, которая стала самой возрастной участницей баскетбольных олимпийских турниров. А вот 42-летняя американка Дайана Таурази, приехавшая в Париж за шестой (!!!) золотой медалью, помогла своей сборной разгромить Японию. Не было интриги и в матче Германии с Бельгией, где уже в первой четверти немки вели +14, а вот канадки на свою голову небольшую интригу устроили. В первой четверти они выиграли у француженок 18:15, зародив тревогу у местной публики, но во второй четверти были уничтожены разозленными хозяйками с невероятным счетом 23:2 (!!!).

Привычные успехи Китая и Кореи и новые потери Японии

В стрельбе не изменилось ничего — Китай и Южная Корея точно также, как и вчера, разделили золото в стрельбе из пневматической винтовки (китаец Шэн Лихао — у мужчин, кореянка Хё Чин Пан — у женщин), а в стрельбе из лука золото следом за женской сборной забрали и корейские мужчины, правда компанию в финале им составили французы.

В дзюдо продолжились проблемы у японцев, хотя страсти и улеглись немного по сравнению с предыдущим днями. Золото у мужчин уехало в Азербайджан, а у женщин — в Канаду. При этом в обоих случаях медали выиграли также японцы и французы, только у японцев два золота в дзюдо уже есть (в Токио на этой стадии было четыре), то французы высшую награду здесь пока не взяли, видимо, ждут Тедди Ринера.

Фото: 2024 Getty Images

Прокол колеса не помешал взять золото

В велоспорте свои умения демонстрировали мужчины в маунтинбайке. И тут потрясающий заезд выдал чемпион Токио британец Том Пидкок. Он пробил колесо на середине трассы, потерял порядка 40 секунд, но снова всех догнал, а на финише боролся бок о бок с французом Виктором Корецким, да так лихо, что дело дошло до контакта. После небольшого столкновения Корецкий замешкался и Пидкок финишировал первым… под оглушительный свист трибун, болевших за Корецкого. Позднее Виктор признал, что Пидкок был сильнее (что очевидно — если б не прокол, то никакой финишной борьбы не было бы).

Фото: 2024 Getty Images

Румын Попович и южноафриканка Татьяна

Плавание снова подарило яркие финалы. На 400 м комплексом канадка Саммер Макинтош повторила вчерашний номер от Лукаса Мертенса, привезя ближайшим преследовательницам 6 секунд. На 200 м вольным стилем на последних метрах Люк Хобсон накатил на финиш так, что казалось — сенсация неизбежна, но главный фаворит румын Давид Попович сумел вырвать победу касанием, опередив на 0.02 с британца Ричардса, а Хобсон остался с бронзой, уступив Ричардсу 0.05 с! В финале 100 м на спине легендарный Райан Мёрфи начал финишный рывок метров за 25 до конца бассейна и не рассчитал — итальянец Томас Чеккон произвёл фурор, вырвав золото последним рывком, а вторым стал китаец, Мёрфи — с бронзой.

На 100 м брассом у женщин южноафриканка Татьяна Смит вновь выиграла золото, как и три года назад, но в этот раз она просто точнее попала в гребок. Её соперница из Китая была впереди, но Татьяне хватило инерции, чтобы коснуться бортика, а Тан Цяньтин пришлось делать ещё гребок. В финале на 200 м вольным стилем у женщин никто не сомневался, что золото будет у Австралии, ведь Ариарне Титмус установила на данной дистанции мировой рекорд в этом году. И так оно и вышло, только золото взяла её подруга по команде Молли О’Каллахан, а сама Титмус стала второй! И радостно обнималась с подругой после финиша, вновь напомнив всем, в чём истинные олимпийские ценности.

Фото: 2024 Getty Images

В отсутствие русских в гимнастике доминировали азиаты

В спортивной гимнастике сегодня разыграли золото мужчины в командном первенстве. В отсутствии победивших в Токио наших гимнастов борьба шла между японцами и китайцами. И гимнасты Поднебесной имели реальные шансы на победу, но неожиданное падение одного из китайцев с брусьев привело к победе японцев с перевесом в полбалла.

В фехтовании обошлось без особых неожиданностей, хотя борьба была просто невероятной. Без российских саблисток, безусловных мировых лидеров, борьба за золото должна была развернуться между Манон Брюне и Ольгой Харлан, но последняя проиграла в полуфинале и вырвала бронзу последним уколом — 14:15. А Брюне взяла золото, обыграв в финале другую француженку к радости местной публики. В рапире у мужчин три четвертьфинала из четырех завершились со счетом 14:15, то есть, напряжение было запредельным. Но золото на вторых играх подряд выиграл Чен Ка-Лонг, который мастерски выходил из любых ситуаций (хотя ему не привыкать, в Токио он отыгрался у нашего Кирилла Бородачёва со счета 14:8).

Первый трёхкратный олимпионик в конкуре

Знаменательное событие случилось и в конном спорте — впервые в истории появился трехкратный олимпийский чемпион в индивидуальном троеборье в конкуре. Им стал немец Михаэль Юнг. Интересно, что бронзу взяла наездница из Британии Лаура Коллет (да, здесь разделения нет, ибо главным действующим лицом является всё же лошадь).

Неожиданное лидерство Японии в золотом зачёте

По итогам дня лидером по общему числу медалей осталась сборная США (у них их 20), которая в третий день не взяла ни одного золота, но выиграла медали в плавании, гимнастике, фехтовании и скейтбординге. На втором месте хозяева — французы (помимо уже названных медалей в стрельбе из лука, дзюдо и фехтовании, ещё одно золото выиграл Николя Жестен на байдарке-одиночке в гребном слаломе).

По золоту неожиданно лидирует Япония, и это несмотря на недобор в дзюдо — шесть медалей (помимо гимнастов, ещё одно золото было выиграно в скейтбординге, вчерашний почин своих соотечественниц поддержал Юго Хоригоме). На втором месте сразу четыре команды — Франция, Китай, Южная Корея, Австралия. А ведь если бы не падение с брусьев — лидировать бы в этой версии медального зачета Китаю.

То ли ещё будет!

Фото: сайт МОК

Подвиг Дмитрия Носова на Играх в Афинах в 2004 году

Соревнования по дзюдо, прошедшие 17 августа 2004 года в олимпийском зале в Афинах, запомнились надолго совсем не финалом, а невероятным спортивным подвигом русского дзюдоиста Дмитрия Носова.

Дмитрий приехал на Игры отнюдь не в статусе фаворита, да ещё и личному тренеру спортсмена не дали аккредитацию, поэтому справляться нужно было самому. А уж когда прошла жеребьёвка и он оказался в самой сложной части сетки, то о каких-либо шансах все и думать перестали. Все, кроме Дмитрия. А он побеждал одного соперника за другим и вышел в полуфинал на главного фаворита (и будущего победителя) грека Илиаса Илиадиса. В схватке Дмитрий действовал активнее и мог одержать победу, но в самом конце 2-й действительно вышел бороться за бронзовую медаль с азербайджанским спортсменом. И в этой схватке Носов использовал единственный шанс, который у него возник, совершив красивый бросок. И завоевал бронзовую медаль со сломанной рукой (и разбитым лицом)!!!

Это тот случай, когда бронзовая медаль — с золотым отливом. И наглядный пример того, что никогда не нужно сдаваться.

Фото: кадр из трансляции ОИ-2004

Обзор второго дня Олимпиады в Париже можно изучить здесь.

Читайте также:
Ошибка с гимном и страсти в дзюдо: как прошёл второй день Олимпиады в Париже
#Евгений Грицков#Спецпроекты#Спорт#Олимпийские игры в Париже#Олимпиада с Семёном Кирилловым#Обзор третьего дня Олимпиады
Подпишитесь
Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
Сегодня, 09:21
«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему
Сегодня, 06:54
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Под Белгородом атаковали Церковный хутор
Сегодня, 10:32
Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00