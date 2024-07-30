«Пожилые» баскетболистки и неожиданное лидерство Японии: третий день Олимпиады

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В третий день волейболисты взяли паузу, но без ярких матчей болельщики не остались благодаря волейболисткам. И если Бразилия просто разгромила Кению, не дав африканкам ни в одной партии набрать больше 13 очков (что не удивительно), а Сербия уверенно обыграла Францию, то два оставшихся матча получились фееричными. Сначала турчанки, проиграв две партии с одинаковым счетом 19:25, вдруг осознали, что шутки кончились, и не просто вернулись в игру, а взяли две партии, а затем в упорном пятом сете дожали голландок. Следом китаянки также уверенно выиграли две партии у американок (олимпийских чемпионок Токио, между прочим), а затем уступили в двух следующих, однако в решающей партии оказались сильнее (и тоже в упорной борьбе, 15:13).
В баскетболе ситуация была аналогичной — мужчины отдыхали, зато активно играли женские сборные. Но никакой борьбы не получилось. Австралийкам не помогло в матче с Нигерией даже появление на паркете легендарной 43-летней Лорен Джексон, которая стала самой возрастной участницей баскетбольных олимпийских турниров. А вот 42-летняя американка Дайана Таурази, приехавшая в Париж за шестой (!!!) золотой медалью, помогла своей сборной разгромить Японию. Не было интриги и в матче Германии с Бельгией, где уже в первой четверти немки вели +14, а вот канадки на свою голову небольшую интригу устроили. В первой четверти они выиграли у француженок 18:15, зародив тревогу у местной публики, но во второй четверти были уничтожены разозленными хозяйками с невероятным счетом 23:2 (!!!).
В стрельбе не изменилось ничего — Китай и Южная Корея точно также, как и вчера, разделили золото в стрельбе из пневматической винтовки (китаец Шэн Лихао — у мужчин, кореянка Хё Чин Пан — у женщин), а в стрельбе из лука золото следом за женской сборной забрали и корейские мужчины, правда компанию в финале им составили французы.
В дзюдо продолжились проблемы у японцев, хотя страсти и улеглись немного по сравнению с предыдущим днями. Золото у мужчин уехало в Азербайджан, а у женщин — в Канаду. При этом в обоих случаях медали выиграли также японцы и французы, только у японцев два золота в дзюдо уже есть (в Токио на этой стадии было четыре), то французы высшую награду здесь пока не взяли, видимо, ждут Тедди Ринера.
В велоспорте свои умения демонстрировали мужчины в маунтинбайке. И тут потрясающий заезд выдал чемпион Токио британец Том Пидкок. Он пробил колесо на середине трассы, потерял порядка 40 секунд, но снова всех догнал, а на финише боролся бок о бок с французом Виктором Корецким, да так лихо, что дело дошло до контакта. После небольшого столкновения Корецкий замешкался и Пидкок финишировал первым… под оглушительный свист трибун, болевших за Корецкого. Позднее Виктор признал, что Пидкок был сильнее (что очевидно — если б не прокол, то никакой финишной борьбы не было бы).
Плавание снова подарило яркие финалы. На 400 м комплексом канадка Саммер Макинтош повторила вчерашний номер от Лукаса Мертенса, привезя ближайшим преследовательницам 6 секунд. На 200 м вольным стилем на последних метрах Люк Хобсон накатил на финиш так, что казалось — сенсация неизбежна, но главный фаворит румын Давид Попович сумел вырвать победу касанием, опередив на 0.02 с британца Ричардса, а Хобсон остался с бронзой, уступив Ричардсу 0.05 с! В финале 100 м на спине легендарный Райан Мёрфи начал финишный рывок метров за 25 до конца бассейна и не рассчитал — итальянец Томас Чеккон произвёл фурор, вырвав золото последним рывком, а вторым стал китаец, Мёрфи — с бронзой.
На 100 м брассом у женщин южноафриканка Татьяна Смит вновь выиграла золото, как и три года назад, но в этот раз она просто точнее попала в гребок. Её соперница из Китая была впереди, но Татьяне хватило инерции, чтобы коснуться бортика, а Тан Цяньтин пришлось делать ещё гребок. В финале на 200 м вольным стилем у женщин никто не сомневался, что золото будет у Австралии, ведь Ариарне Титмус установила на данной дистанции мировой рекорд в этом году. И так оно и вышло, только золото взяла её подруга по команде Молли О’Каллахан, а сама Титмус стала второй! И радостно обнималась с подругой после финиша, вновь напомнив всем, в чём истинные олимпийские ценности.
В спортивной гимнастике сегодня разыграли золото мужчины в командном первенстве. В отсутствии победивших в Токио наших гимнастов борьба шла между японцами и китайцами. И гимнасты Поднебесной имели реальные шансы на победу, но неожиданное падение одного из китайцев с брусьев привело к победе японцев с перевесом в полбалла.
В фехтовании обошлось без особых неожиданностей, хотя борьба была просто невероятной. Без российских саблисток, безусловных мировых лидеров, борьба за золото должна была развернуться между Манон Брюне и Ольгой Харлан, но последняя проиграла в полуфинале и вырвала бронзу последним уколом — 14:15. А Брюне взяла золото, обыграв в финале другую француженку к радости местной публики. В рапире у мужчин три четвертьфинала из четырех завершились со счетом 14:15, то есть, напряжение было запредельным. Но золото на вторых играх подряд выиграл Чен Ка-Лонг, который мастерски выходил из любых ситуаций (хотя ему не привыкать, в Токио он отыгрался у нашего Кирилла Бородачёва со счета 14:8).
Знаменательное событие случилось и в конном спорте — впервые в истории появился трехкратный олимпийский чемпион в индивидуальном троеборье в конкуре. Им стал немец Михаэль Юнг. Интересно, что бронзу взяла наездница из Британии Лаура Коллет (да, здесь разделения нет, ибо главным действующим лицом является всё же лошадь).
По итогам дня лидером по общему числу медалей осталась сборная США (у них их 20), которая в третий день не взяла ни одного золота, но выиграла медали в плавании, гимнастике, фехтовании и скейтбординге. На втором месте хозяева — французы (помимо уже названных медалей в стрельбе из лука, дзюдо и фехтовании, ещё одно золото выиграл Николя Жестен на байдарке-одиночке в гребном слаломе).
По золоту неожиданно лидирует Япония, и это несмотря на недобор в дзюдо — шесть медалей (помимо гимнастов, ещё одно золото было выиграно в скейтбординге, вчерашний почин своих соотечественниц поддержал Юго Хоригоме). На втором месте сразу четыре команды — Франция, Китай, Южная Корея, Австралия. А ведь если бы не падение с брусьев — лидировать бы в этой версии медального зачета Китаю.
То ли ещё будет!
Соревнования по дзюдо, прошедшие 17 августа 2004 года в олимпийском зале в Афинах, запомнились надолго совсем не финалом, а невероятным спортивным подвигом русского дзюдоиста Дмитрия Носова.
Дмитрий приехал на Игры отнюдь не в статусе фаворита, да ещё и личному тренеру спортсмена не дали аккредитацию, поэтому справляться нужно было самому. А уж когда прошла жеребьёвка и он оказался в самой сложной части сетки, то о каких-либо шансах все и думать перестали. Все, кроме Дмитрия. А он побеждал одного соперника за другим и вышел в полуфинал на главного фаворита (и будущего победителя) грека Илиаса Илиадиса. В схватке Дмитрий действовал активнее и мог одержать победу, но в самом конце 2-й действительно вышел бороться за бронзовую медаль с азербайджанским спортсменом. И в этой схватке Носов использовал единственный шанс, который у него возник, совершив красивый бросок. И завоевал бронзовую медаль со сломанной рукой (и разбитым лицом)!!!
Это тот случай, когда бронзовая медаль — с золотым отливом. И наглядный пример того, что никогда не нужно сдаваться.