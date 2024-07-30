«Пожилые» баскетболистки и неожиданное лидерство Японии: третий день Олимпиады

Соревнования по дзюдо, прошедшие 17 августа 2004 года в олимпийском зале в Афинах, запомнились надолго совсем не финалом, а невероятным спортивным подвигом русского дзюдоиста Дмитрия Носова.



Дмитрий приехал на Игры отнюдь не в статусе фаворита, да ещё и личному тренеру спортсмена не дали аккредитацию, поэтому справляться нужно было самому. А уж когда прошла жеребьёвка и он оказался в самой сложной части сетки, то о каких-либо шансах все и думать перестали. Все, кроме Дмитрия. А он побеждал одного соперника за другим и вышел в полуфинал на главного фаворита (и будущего победителя) грека Илиаса Илиадиса. В схватке Дмитрий действовал активнее и мог одержать победу, но в самом конце 2-й действительно вышел бороться за бронзовую медаль с азербайджанским спортсменом. И в этой схватке Носов использовал единственный шанс, который у него возник, совершив красивый бросок. И завоевал бронзовую медаль со сломанной рукой (и разбитым лицом)!!!



Это тот случай, когда бронзовая медаль — с золотым отливом. И наглядный пример того, что никогда не нужно сдаваться.