Ошибка с гимном и страсти в дзюдо: как прошёл второй день Олимпиады в Париже

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Семён Кириллов уже шесть лет на своей странице в соцсети ведёт обзоры олимпийских соревнований и любезно предоставил нам возможность публиковать их на сайте Бел.Ру.
Семён — учитель истории и обществознания Образовательного комплекса «Алгоритм Успеха», лектор Российского общества «Знание», спортивный болельщик со стажем. Писать ежедневные обзоры олимпиад начал в 2018 году, когда понял, что популярность большинства видов спорта в стране очень низкая, и решил исправлять эту ситуацию по мере сил.
Читайте обзор второго дня олимпийских соревнований, а в завершении — воспоминания об успехе нашего легендарного олимпийца Юрия Борзаковского на Играх 2004 года в Афинах.
Во второй день нас вновь ждал яркий волейбол. На этот раз порадовали Франция и Сербия. Братья-славяне с хорошо известным белгородским болельщикам Марко Ивовичем в составе уверено выиграли первую партию. Но затем олимпийские чемпионы Токио (в финале обыграли нашу сборную) с Женей Гребенниковым, Бенжаменом Тоньютти и Эрвином Нгапетом показали себя, взяв две пертии подряд. Сербы сумели ответить в четвёртой, выиграв её и переведя игру в решающий пятый сет. Но его начало сербская команда провалила с треском и спасти ситуацию уже не смогла. Тем не менее игра получилась очень неплохой. Словенцы уверенно обыграли канадцев, которых тренирует, кстати, Томас Саммельвуо, бывший тренер сборной России.
У женщин всё прошло спокойнее — Италия и Польша добились побед над Доминиканской республикой и Японией соответственно. При этом польская волейболистка Агнещка Корнелюк повторила рекорд по количеству блоков в одном матче — 8 (среди соавторов рекорда и великая Екатерина Гамова).
Ярким получился и баскетбол. Перед началом матча главных аутсайдеров турнира Южного Судана и Пуэрто-Рико организаторы включили гимн Судана (а не Южного), чем явно подстегнули африканцев. Но в первой половине у них получалось не очень — феерил лидер соперников Хосе Альварадо. Перед перерывом он получил травму и вернулся на паркет только в 4-й четверти. К этому времени Карлик Джонс и Верньен Габриэль игру уже перевернули. В итоге уверенная победа африканской команды со счетом 90:79, которая ещё и открывает им перспективу четвертьфинала.
В другом матче дня встретились сборная Сербии с одним из лучших игроков современности Николой Йокичем и сборная США с Леброном Джеймсом, Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Джоэлем Эмбиидом, Энтони Дэвисом — в общем, полностью звездным составом. И поначалу Сербия рванула вперед так, что заокеанские звезды только моргали — 10:2. Но Леброн, будто вернувший молодость, потащил свою команду вперед, а Кевин Дюрант вообще отказывался промахиваться в первых трех четвёртях. В итоге именно игра этих двоих и принесла американцам уверенную победу. И хотя в присутствии Йокича сербы играли на равных и подтягивались в счёте, но стоило ему присесть отдохнуть, как его сборная просто рассыпалась.
Нешуточные страсти кипят в дзюдо. Здесь японцы забрали два золота из четырёх, но для них это трагедия. После поражения от испанца Франсиско Гарригоса удушающим приёмом, в результате которого японец Рюдзу Нагаяма уснул (испанец судей не услышал, а подошли к нему с опозданием), последний даже руку сопернику пожать отказался, обвинив в нечестности, а в последствии испанцу и судьям стали и вовсе поступать угрозы. А непобедимая японка Ута Абе и вовсе после поражения устроила истерику. Золото в этих категориях взяли спортсмены из Казахстана и Узбекистана, французы пока собирают медали в каждом весе, но до золота добраться не могут.
Фехтование, напротив, выступает образцом благородства и спокойствия. Тон вчера задал кореец О Сан Ук, который вместо того, чтобы просто сделать укол упавшему на дорожке сопернику, подошёл и протянул руку, помогая подняться. Золото он в итоге выиграл, но главное — напомнил, о чём на самом деле Олимпийские игры. Сегодня в женской рапире олимпийская чемпионка Ли Кифер в отсутствии россиянок вообще не почувствовала сопротивления, разгромив в финале подругу по команде со счетом 15:6. У мужчин в шпаге победу одержал японец Кано, которого совершено не смутила даже сумасшедшая поддержка трибунами его соперника француза Борреля.
В стрельбе уверенно доминируют китайцы и корейцы, причём не только в пулевой, где они поделили золото в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, но и из лука, где именно эти команды разыграли золото. Непобедимыми остались девушки из Южной Кореи — на данный момент они выиграли все командные соревнования по стрельбе из лука в истории Олимпиад.
Внимание в стрельбе привлекло иное событие — олимпийская чемпионка Сеула 1988 Нино Салуквадзе приняла участие в 10-й (!!!) Олимпиаде. Для женщин это абсолютный рекорд, ближайшие преследовательницы имеют по восемь. Но у мужчин тоже есть такой атлет — наездник Иан Миллар из Канады. Фантастические достижения, в голове укладывается с трудом.
Плавание порадовало острейшей борьбой. И если Леон Маршан на 400 м комплексом привёз соперникам почти 6 секунд, побив олимпийский рекорд самого Майкла Фелпса, чем привёл родную публику в экстаз, то на остальных дистанциях были настоящие битвы. В финале на 100 м брассом ожидалась схватка за золото между британцем Адамом Пити и китайцем Цинь Хайаном, но в реальности китаец вообще не попал на пьедестал, а Пити разделил серебро с американцем Финком, ибо время касания оказалось идентичным. Победил же итальянец Мартиненги, организовав настоящую сенсацию. У женщин на 100 м баттерфляем Торри Хаски последним рывком вырвала победу касанием у Гретхен Уолш, заставив кричать даже комментаторов.
Лидером медального зачета по количеству медалей является сборная США, у нее их уже 12, а вот по золоту первое место делят Япония и Австралия, у которых по четыре медали высшего достоинства. Первые к успехам в дзюдо и фехтовании прибавили победу в скейтбординге в исполнении 14-летней Коко Есидзава (это не рекорд, в Токио в этой же дисциплине золото выиграла 13-летняя Момидзи Нисия), а вторые — в гребном слаломе усилиями Джессики Фокс на байдарке-одиночке. Хозяева французы идут в тройке по обоим показателям (кроме Леона Маршана золото им сегодня принесла Паулин Ферран Прево в маунтинбайке, сумевшая сохранить идеальную концентрацию даже несмотря на серьёзную травму подруги по команде). То ли ещё будет!
Забег на 800 м на Олимпийских играх в Афинах, состоявшийся 28 августа 2004 года, наши любители спорта не забудут никогда. Для Юрия Борзаковского это была уже вторая олимпиада, но в Сиднее он выдающихся успехов не добился, остановившись на выходе в финал. Сам Юрий рассказывал, что в легкую атлетику попал случайно, ведь мечтал стать футболистом и записался в секцию, ребята из которой играли в мяч. И только потом выяснил, что секция отнюдь не футбольная, но ему понравилось бегать. А его кумиром был кениец Уилсон Кепкетер, трёхкратный чемпион мира. В 2003 году на чемпионате мира в Париже Борзаковский так хотел победить, что начал финишный рывок метров за 300 до финиша и чуть не рассчитал сил, уступив на финише сопернику из Алжира 0.03 секунды. Но этот опыт сделал его сильнее.
И вот финальный забег Олимпийских игр. От волнения и непогоды ночью Юрий едва смог заснуть, да и то сказать — соревноваться предстояло в том числе и с тем, кем всегда восхищался, — Кепкетером, который выступал уже за Данию. Заснуть помогли мысли о семье. Но наконец старт — и Юрий начал не просто неспешно. Какое-то время он вообще бежит последним, но на втором круге перемещается на 6-е место. На последнем вираже он ещё пятый, казалось, что даже бронза будет успехом. Но на финишной прямой он приближается к Кепкетеру и Мбулаудзи Мбулаени. А на последних метрах делает ещё рывок и выходит вперёд! Поднимая победно руки за доли мгновения до финиша! Есть олимпийское золото!
Эта победа навсегда останется ярчайшей страницей в летописи нашего спорта.