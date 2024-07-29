Ошибка с гимном и страсти в дзюдо: как прошёл второй день Олимпиады в Париже

Забег на 800 м на Олимпийских играх в Афинах, состоявшийся 28 августа 2004 года, наши любители спорта не забудут никогда. Для Юрия Борзаковского это была уже вторая олимпиада, но в Сиднее он выдающихся успехов не добился, остановившись на выходе в финал. Сам Юрий рассказывал, что в легкую атлетику попал случайно, ведь мечтал стать футболистом и записался в секцию, ребята из которой играли в мяч. И только потом выяснил, что секция отнюдь не футбольная, но ему понравилось бегать. А его кумиром был кениец Уилсон Кепкетер, трёхкратный чемпион мира. В 2003 году на чемпионате мира в Париже Борзаковский так хотел победить, что начал финишный рывок метров за 300 до финиша и чуть не рассчитал сил, уступив на финише сопернику из Алжира 0.03 секунды. Но этот опыт сделал его сильнее.



И вот финальный забег Олимпийских игр. От волнения и непогоды ночью Юрий едва смог заснуть, да и то сказать — соревноваться предстояло в том числе и с тем, кем всегда восхищался, — Кепкетером, который выступал уже за Данию. Заснуть помогли мысли о семье. Но наконец старт — и Юрий начал не просто неспешно. Какое-то время он вообще бежит последним, но на втором круге перемещается на 6-е место. На последнем вираже он ещё пятый, казалось, что даже бронза будет успехом. Но на финишной прямой он приближается к Кепкетеру и Мбулаудзи Мбулаени. А на последних метрах делает ещё рывок и выходит вперёд! Поднимая победно руки за доли мгновения до финиша! Есть олимпийское золото!



Эта победа навсегда останется ярчайшей страницей в летописи нашего спорта.