Медальные надежды русских и китайско-американское противостояние: 6-й день Олимпиады

Сегодня я расскажу о событии, которое произошло не на Олимпиаде. Но это один из самых крутых моментов в спорте, которые я вообще видел, — даже сейчас, когда пишу об этом, по рукам как будто электрические разряды бегают.



В женском баскетболе доминирующей силой является сборная США. За последние 30 лет на Олимпиадах и Чемпионатах мира она потерпела лишь одно поражение. Неудивительно, что являлись американки главными фаворитами и на чемпионате мира 2006 года. В их составе были Дайна Таурази, Сью Берд, Тамика Кэтчингс, Тина Томпсон, Кэндис Паркер, Симона Огастус — просто космический набор звёзд, ведь все эти имена известны любому, кто хоть немного интересуется женским баскетболом. И американки все авансы оправдывали, уверенно обыграв всех соперниц на пути к полуфиналу, включая сборную России в группе 90:80.



Путь нашей сборной на этом турнире был гораздо более сложен. И если на первом групповом этапе наши девушки проиграли только американкам, то второй начали с двух поражений и оказались на грани вылета. В последнем туре нужно было не только выиграть самим (что было сделано довольно легко), но и чтобы китаянки обыграли француженок. Иначе в четвертьфинале ждала Австралия — второй фаворит турнира во главе с Лорен Джексон (да, той самой, что в 43 года сыграла на этой Олимпиаде). Когда об этом сказали тренеру Игорю Грудину, то он улыбнулся и сказал — так и будет, китаянки победят. Невероятно — но именно так и произошло. В результате в четвертьфинале россиянки встретились с испанками. Перед игрой тренер испанцев заявил, что его подопечные выиграют, так как играют сердцем. Игорь Грудин ответил, что российская сборная использует ещё и мозги, что даёт серьёзное преимущество. В результате команды выдали игру-качели, спонсором показа которой точно был производитель валидола — просто оцените счет по четвертям — 21:11, 6:20, 19:10, 10:19. И все же наши девушки вырвали в концовке победу.



И вот впереди полуфинал против сборной США, которая в четвертьфинале выиграла у Литвы 90:56, и вообще выиграла все матчи, при том с разницей не менее чем +30 (кроме матча с нашими в группе, там «всего» + 10 по итогу, но это удалось в конце сократить, когда итог был ясен). В общем в исходе сомнений не было ни у кого. Кроме наших девушек.



Они вышли на игру невероятно заряженными и сразу повели в счете, закончив первую четверть 25:13. Но радоваться не получалось, ведь соперник невероятно силён. И действительно — к концу четверти от преимущества осталось 5 очков. В игре со сборной США это вообще не преимущество. Но наших баскетболисток это не смутило совсем. Они вышли на третью четверть как на последний бой — и выиграли ее 21:6!!!