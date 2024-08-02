Медальные надежды русских и китайско-американское противостояние: 6-й день Олимпиады

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня начну с тенниса, ибо там происходила фантастика. Как я писал вчера — нашим девочкам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер предстояло сыграть с одной из сильнейших пар мира. Барбора Крейчикова и Катаржина Синякова вместе играют с 2013 года, а начиная с 2018 стали сильнейшей парой на планете. За это время они выиграли в парном разряде все четыре турнира Большого шлема (и не по разу), Итоговый чемпионат WTA и… Олимпийские игры в Токио. И они единственная пара в истории, которой удалось взять карьерный Супершлем (так называется это достижение — выигрыш 6 главных турниров). В общем соперниц сильнее просто нет. И выиграть у них паре, которая вообще возникла только на Олимпиаде, казалось не реальным.
Однако вчерашняя победа нашей пары над пятыми сеяными внушила надежду. Но то, что произошло в игре, всё равно превзошло все ожидания. Первый сет Мирра и Диана выиграли со счетом 6:1!!! У лучшей пары мира! Во втором сете завязалась упорная борьба, но при счете 5:4 наши девочки получили матчбол, но реализовать не смогли. В таких ситуациях и определяется истинный уровень игроков — потеряешь концентрацию или пойдешь дальше как ни в чём не бывало? Россиянки выбрали второе — и довели сет до победы — 7:5.
В процессе у Дианы дергался глаз, а у Мирры начинали трястись руки, но они справились и сделали практически невозможное. Завтра им предстоит матч с испанками, восьмым номером посева. И если игра с канадками была огнём, сегодняшний матч — водой, то завтра будут медные трубы. Ибо после победы над чешками соперниц сильнее просто нет. И теперь уже наша пара окажется в статусе фаворита — и с этим испытанием тоже придётся справляться.
В женском одиночном разряде также произошла сенсация — китаянка Чжан Цинвэнь в полуфинале обыграла первую ракету мира и главную фаворитку Игу Свёнтек из Польши. В итоге золото разыграют китаянка и хорватка Донна Векич. Будет китайская пара и в финале смешанного разряда, где они поборются за зодото с чехами. У всех прогнозистов сейчас дёргаются, вероятно, оба глаза от происходящего на парижских кортах.
В стрельбе китайцы вспомнили, кто в доме хозяин, и золото с винтовкой из трёх положений выиграл Лю Юйхунь. На этом азиатская сборная не остановилась — сегодня стартовала «королева спорта» — легкая атлетика. И открыли её ходоки (как мужчины, так и женщины) на дистанции в 20 км. У мужчин золото выиграл Брайан Пинтадо из Эквадора, а у женщин — китаянка Цзяюй Ян. Интересно, что в обоих случаях медали выиграли испанцы, бронзу и серебро соответственно.
День финалов был в гребле. В академической медали между собой делили румыны, британцы, новозеландцы, голландцы. В итоге румынские спортсмены взяли золото у мужчин и серебро у женщин в двойках парных (то есть в руках у гребцов по паре вёсел). Новозеландцы завоевали полный комплект наград — золото в двойке парной у женщин, серебро у мужчин и бронзу у женщин в четвёрке распашной (у каждого спортсмена по одному веслу, что требует ещё большей синхронности). Голландцы добавили в свою медальную копилку золото в четвёрке у женщин и серебро в двойке у мужчин. Великобритания осталась без золота, но с тремя медалями — в четвёрках с бронзой у мужчин и серебром у женщин, в двойке с бронзой у женщин. И среди этих медальных баталий весьма неожиданно золото в мужской четвёрке выиграла сборная США!
Вообще американцы наконец взялись за дело. В гимнастике в индивидуальном многоборье у женщин борьбу им пыталась навязать только Ребека Андраде из Бразилии, и поначалу она даже лидировала. Но уже на бревне всё встало на свои места — и золото ушло к уже легендарной Симоне Бэйлз, а Андраде осталась второй, бронза у чемпионки Токио Сунисы Ли. День американцев был и в феътовании — без россиянок с Инной Дериглазовой и Ларисой Коробейниковой в составе — оказать сопротивление Ли Кифер с подругами было некому. Лишь в финале ведомые Аличе Вольпи итальянки попытались, но и у них полноценно создать угрозу победе американок не вышло.
Тем временем в дзюдо Япония продолжает терпеть катастрофу, не завоевав в шестой день ни одной медали. И вновь на их пути оказался грузинский спорстмен, на этот раз Илья Суламанидзе, остановивший в четвертьфинале олимпийского чемпиона Токио Аарона Вольфа. В итоге грузин взял серебро, а олимпийским чемпионом стал спортсмен из Азербайджана Зелим Коцоев. У женщин золото увезет в Италию Аличе Белланди. Две медали удалось выиграть израильтянам — бронзу у мужчин и серебро у женщин.
В плавании нас вновь ждали красивые финалы. Юная канадка Саммер Макинтош продолжила феерить в олимпийском бассейне. К серебру на 200 м вольным стилем и золоту на 400 м комплексом, она добавила золото и на 200 м баттерфляем, обыграв главную фаворитку американку Реган Смит. На 200 м на спине у мужчин первое золото Венгрии (имеющей великолепную плавательную школу) принес Хуберт Кош. Бронзу же выиграл Роман Минтюков из Щвейцарии. Правда, в его случае туда из России уехали ещё родители, а он сам родился и вырос в Женеве.
На 200 м брассом у женщин случилось то, что в бассейне успело к всеобщему удивлению стать редкостью — золото выиграла представительница США Кейт Дуглас, опередившая южноафриканку Татьяну Смит, ставшую уже здесь чеипионкой ранее на дистанции вдвое короче (в Токио она выиграла обе дистанции, кстати). Таким образом в плавании США сравнялось по золоту с австралийцами — стало по 4. Правда, продержалось равновесие меньше часа. В эстафете 4 по 200 вольным стилем женская сборная Австралии с Молли О’Каллахан и Ариарной Титмус шансов не собиралась оставлять никому и побила олимпийский рекорд, немного не дотянулись до собственного же мирового рекорда. Американки остались с серебром, а бронзу выиграли китаянки (и это вторая бронза китайских пловцов за вечер).
В медальном зачёте по сумме наград лидирует по-прежнему сборная США с 37 медалями, следом идут французы с 27 и Китай с 24. По золотым медалям лидерство ещё с утра упрочил Китай — у спортсменов Поднебесной их уже 11. На второе место, взяв 4 золота за день, вырвались американцы. Третье место делят сразу три команды — Франция, Япония и Австралия. Уже очевидно, что здесь будет борьба на двух уровнях — за лидерство между Китаем и США и за третье место между вышеназванной тройкой и ещё Великобританией.
То ли еще будет!
Сегодня я расскажу о событии, которое произошло не на Олимпиаде. Но это один из самых крутых моментов в спорте, которые я вообще видел, — даже сейчас, когда пишу об этом, по рукам как будто электрические разряды бегают.
В женском баскетболе доминирующей силой является сборная США. За последние 30 лет на Олимпиадах и Чемпионатах мира она потерпела лишь одно поражение. Неудивительно, что являлись американки главными фаворитами и на чемпионате мира 2006 года. В их составе были Дайна Таурази, Сью Берд, Тамика Кэтчингс, Тина Томпсон, Кэндис Паркер, Симона Огастус — просто космический набор звёзд, ведь все эти имена известны любому, кто хоть немного интересуется женским баскетболом. И американки все авансы оправдывали, уверенно обыграв всех соперниц на пути к полуфиналу, включая сборную России в группе 90:80.
Путь нашей сборной на этом турнире был гораздо более сложен. И если на первом групповом этапе наши девушки проиграли только американкам, то второй начали с двух поражений и оказались на грани вылета. В последнем туре нужно было не только выиграть самим (что было сделано довольно легко), но и чтобы китаянки обыграли француженок. Иначе в четвертьфинале ждала Австралия — второй фаворит турнира во главе с Лорен Джексон (да, той самой, что в 43 года сыграла на этой Олимпиаде). Когда об этом сказали тренеру Игорю Грудину, то он улыбнулся и сказал — так и будет, китаянки победят. Невероятно — но именно так и произошло. В результате в четвертьфинале россиянки встретились с испанками. Перед игрой тренер испанцев заявил, что его подопечные выиграют, так как играют сердцем. Игорь Грудин ответил, что российская сборная использует ещё и мозги, что даёт серьёзное преимущество. В результате команды выдали игру-качели, спонсором показа которой точно был производитель валидола — просто оцените счет по четвертям — 21:11, 6:20, 19:10, 10:19. И все же наши девушки вырвали в концовке победу.
И вот впереди полуфинал против сборной США, которая в четвертьфинале выиграла у Литвы 90:56, и вообще выиграла все матчи, при том с разницей не менее чем +30 (кроме матча с нашими в группе, там «всего» + 10 по итогу, но это удалось в конце сократить, когда итог был ясен). В общем в исходе сомнений не было ни у кого. Кроме наших девушек.
Они вышли на игру невероятно заряженными и сразу повели в счете, закончив первую четверть 25:13. Но радоваться не получалось, ведь соперник невероятно силён. И действительно — к концу четверти от преимущества осталось 5 очков. В игре со сборной США это вообще не преимущество. Но наших баскетболисток это не смутило совсем. Они вышли на третью четверть как на последний бой — и выиграли ее 21:6!!!
Поверить в происходящее на экране было невозможно. Комментатор просил зрителей и особенно баскетболисток не спешить праздновать, несмотря на +20 перед последней четвертью, хотя с любой другой командой это была бы уже победа. И оказался прав — к концу четвёртой четверти американки почти отыгрались. И тут в ключевой момент идеально сыграла Илона Корстин — сначала взяв важнейший подбор под своим кольцом, а потом реализовав в дико напряжённой ситуации оба штрафных. Комментатор кричал: «Если чудеса существуют и у чуда есть имя — то это Илона Корстин!!!» А я прыгал перед экраном и понимал, что сейчас случится невозможное, а перед моими глазами состоялся величайший матч. И сборная России победила!
Да, в итоге в финале справиться с австралийками не вышло — слишком много сил и эмоций отняла игра с американками, поэтому наши девушки выиграли серебряные медали. Но сборную США с тех пор на чемпионатах мира или Олимпиадах никто так и не обыграл.
И стоит назвать имена всех игроков тоц сборной с 2001 по 2009 год выигрывавшей медали на 9 крупных турнирах подряд (ЧМ, ЧЕ и Олимпиады) и одержавших одну из величайших побед в истории российского спорта:
Илона Корстин, Мария Степановна, Оксана Рахматуллина, Татьяна Щеголева, Светлана Абросимова, Ольга Артешина, Наталья Водопьянова, Ирина Осипова, Екатерина Рузанова, Марина Карпунина, Елена Карпова, Екатерина Лисина.