Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Вновь нас порадовали волейболисты. Сборная Германии с Георгом Грозером (выигравшим всё на свете в составе «Белогорья») вновь выдала шикарный матч. Проиграв первые две партии американцам без особых вариантов, немцы включились и в следующих двух столь же уверенно победили. Но на решающую партию сил немного не хватило. Тем не менее путёвка в четвертьфинал практически добыта. В остальных матчах интриги не наблюдалось — итальянцы разгромили Египет, французы не оставили шансов канадцам, словенцы уверенно обыграли сербов.
Баскетбольный турнир у мужчин продолжает радовать огненными матчами, создавая интригу даже там, где её никак не должно было быть. Первыми на паркет вышли испанцы с греками и выдали очень закрученный сюжет. Во второй четверти у испанцев начали залетать все подряд трёхочковые, и к большому перерыву их преимущество достигло 14 очков, а лидер греков Яннис Адетокунбо будто и вовсе разучился попадать в кольцо. Но после перерыва он же повёл свою команду в погоню — и хотя на подборах под щитом греков творился полный бардак, к концу матча им удалось сократить отставание до минимума, 77:80. Но в решающий момент Яннис не попал с дальней дистанции, после чего испанцы довели дело до победы, набрав последние очки в красивом скоростном отрыве.
Канада весь матч играла на равных с Австралией, которая смотрелась гораздо более цельной командой, но в концовке чуть увеличила обороты и уверенно выиграла, в первую очередь благодаря индивидуальному мастерству своих лидеров — АрДжея Баррета и Шея Гилджес-Александера.
Но самый нереальный матч выдали Франция и Япония. Мало того, что японцы играли на равных и даже вели в счёте, так даже после удаления в четвёртой четверти их лидера Руи Хатимуры за второй неспортивный фол сумели в концовке немного оторваться усилиями Юки Кавамуры и Джоша Хоукинсона. За 16 секунд до конца они вели 84:80, и казалось — победа в кармане. Но буквально с сиреной французский защитник реализует трёхочковый с фолом — и фолит Юки Кавамура, совершая максимально обидную ошибку. В такой ситуации надо либо не фолить вообще, либо фолить так, чтобы соперник точно не забросил. То есть, французы чудом спасаются в матче с Японией!!! В овертайме Виктор Вембаньяма добил потухших японцев, но они всё равно провели шикарный матч. А вот претензии французов на золото выглядят всё более надуманными.
Германия уверенно обыграла Бразилию и теперь в последнем матче поспорит за лидерство в группе с Францией. И кажется, что французов ждут серьёзные проблемы.
В стрельбе внезапно закончилось китайско-корейское доминирование. В смешанных парах в стрельбе из пневматического пистолета золото завоевала сборная Сербии, в самой концовке вырвавшая победу у турок. Это первая медаль братьев-славян на этой Олимпиаде. А в трапе (стрельба из ружья по тарелочкам, вылетающим из траншеи, расположенной под стрелковой площадкой) чемпионом стал британец, оставивший представителя Китая вторым.
В дзюдо страсти кипят по-прежнему — алжирский дзюдоист специально не уложился в вес, чтоб не выйти на схватку с израильтянином, а марокканец и таджик отказались пожимать руку другому израильскому дзюдоисту. Правда, таджикского спортсмена карма настигла мгновенно — уже в следующей схватке он серьёзно повредил руку. Со всеми этими историями еще предстоит разбираться международной федерации. Тем временем золото наконец выиграли японцы — у мужчин победу одержал Таканори Ногасё, одолевший в финале победителя трёх последних чемпионатов мира Тато Григалашвили из Грузии и повторивший свой успех в Токио. У женщин золото выиграла словенка Андреа Лешки, сенсационно победившая на пути к финалу француженку Кларисс Агбеньену (она в итоге взяла бронзу).
В фехтовании проходил командный финал в шпаге у женщин. Поначалу всё шло по накатанной, но медальные матчи подарили серьёзную интригу. В поединке за бронзу даже система подсчёта не выдержала напряжения и дала сбой, ошибочно начислив и тут же отобрав очко у польских фехтовальщиц. И всё же за три секунды до конца Александра Ярецка сравняла счёт, а в овертайме вырвала для своей команды победу над китаянками. В финале же сошлись Италия и Франция — и даже невероятная поддержка трибун не помешала итальянкам победить. Для этого Альберте Сантуччи пришлось в овертайме обыграть серебряного призёра этих Игр в индивидуальном первенстве Орианну Малло-Бретон. Таким образом для француженки это второе поражение в финале, а у её сборной уже 4 серебра и лишь одно золото на домашних дорожках.
В спортивной гимнастике командное многоборье прошло настолько скучно и предсказуемо в плане борьбы за золото, что легендарная Симона Байлз просто зевала в перерывах между выступлениями. В отсутствии россиянок у американок конкуренции не было настолько, что победили они фактически уже после трёх видов.
Плавание вновь выдало шикарные финалы. Очередное золото в копилке Австралии — на этот раз победу в заплыве на 100 м на спине одержала Кейли Маккиоун, повторившая своё достижение с прошлой Олимпиады. Её финишный рывок оставил не удел рекордсменку мира Реган Смит, а сама Кейли установила новый олимпийский рекорд. На 800 м вольным стилем итальянец Палтиньери начал финишировать слишком рано (возможно, от переизбытка эмоций — его девушка выиграла золото в составе команды шпажисток) и остался с бронзой, а золото взял ирландец Дэниел Виффен, принесший своей стране первую в истории победу на Олимпийских играх в плавании. Эстафета 4 по 200 м вольным стилем, которую принято называть «гордостью нации», осталась за британцами, которые избрали наиболее грамотную тактику, оставив позади американцев и австралийцев.
Добавим от себя, что теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала олимпийского турнира, где встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссим.
В медальном зачёте ситуация не сильно изменилась. По общему числу медалей лидируют американцы — у них их 26. На втором месте французы с 18 медалями, третьими идут китайцы с 14. А вот по золоту лидируют японцы, у которых уже семь медалей высшей пробы. Второе место с шестью золотыми наградами делят австралийцы и китайцы, выигравшие сегодня своё дежурное золото в командном турнире по настольному теннису. Всего же уже 21 национальная команда имеет минимум по одному золоту в активе (кроме уже названных Сербии, Словении и Ирландии, в эту компанию добавилась Новая Зеландия, чья сборная выиграла женский турнир по регби-7).
То ли ещё будет!
Репортаж из олимпийского гребного центра Схиниас 22 августа 2004 года сделал знаменитым тогда ещё начинающего комментатора Дмитрия Губерниева. Его эмоции в прямом эфире подхватила вся страна. Но дело было прежде всего в том, что произошло на заезде четвёрок парных в академической гребле на 2000 м.
Экипажи-четвёрки в академической гребле выступают вместе и, так сказать, «скатываются» годами, ибо главное для победы не сила отдельных гребцов, а именно коллектив, умение стать единым целым. Но наша четвёрка этому критерию, казалось, не соответствовала. Да, Игорь Кравцов и Николай Спинёв плавали вместе больше десяти лет и участвовали еще в Олимпийских играх в Атланте 1996 года. Но Сергей Федоровцев присоединился к команде только в 2001 году, а Алексей Свирин — и вовсе в 2003-м! Более того, тренер Юрий Малышев (которой в возрасте 63 лет сам садился в лодку с ребятами, чтобы помочь сформировать технику), нашёл оптимальное расположение ребят в шлюпке лишь за год до Олимпиады, когда загребным (первым от кормы гребцом, на которого ориентируются остальные) стал Сергей Федоровцев (между прочим, самый молодой в экипаже). И поначалу наши гребцы действительно не могли показать стабильные результаты. Они обычно разгонялись очень мощно, но к концу дистанции не выдерживали темпа и пропускали соперников.
На Олимпиаде казалось, что будет также. В предварительном заплыве и в полуфинале они были вторыми, уступая полякам и чехам около секунды. И вот он финал. Снова к середине дистанции наши в лидерах. Даже Губерниев осторожно говорит, что надо постараться выдержать и зацепиться за медаль. И вдруг ближе к концу дистанции преимущество русской четверки начинает понемногу нарастать и доходит до целого корпуса! Даже рывок соперников на последних метрах ничего не даёт — золото наше!!!
Это была первая победа в академической гребле с 1980 года. В это не верил никто, но наши спортсмены вновь доказали — и невозможное возможно!