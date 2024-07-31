«Белгородец» Грозер тянет Германию, а Франция отстаёт от Японии: 4-й день Олимпиады

Репортаж из олимпийского гребного центра Схиниас 22 августа 2004 года сделал знаменитым тогда ещё начинающего комментатора Дмитрия Губерниева. Его эмоции в прямом эфире подхватила вся страна. Но дело было прежде всего в том, что произошло на заезде четвёрок парных в академической гребле на 2000 м.



Экипажи-четвёрки в академической гребле выступают вместе и, так сказать, «скатываются» годами, ибо главное для победы не сила отдельных гребцов, а именно коллектив, умение стать единым целым. Но наша четвёрка этому критерию, казалось, не соответствовала. Да, Игорь Кравцов и Николай Спинёв плавали вместе больше десяти лет и участвовали еще в Олимпийских играх в Атланте 1996 года. Но Сергей Федоровцев присоединился к команде только в 2001 году, а Алексей Свирин — и вовсе в 2003-м! Более того, тренер Юрий Малышев (которой в возрасте 63 лет сам садился в лодку с ребятами, чтобы помочь сформировать технику), нашёл оптимальное расположение ребят в шлюпке лишь за год до Олимпиады, когда загребным (первым от кормы гребцом, на которого ориентируются остальные) стал Сергей Федоровцев (между прочим, самый молодой в экипаже). И поначалу наши гребцы действительно не могли показать стабильные результаты. Они обычно разгонялись очень мощно, но к концу дистанции не выдерживали темпа и пропускали соперников.



На Олимпиаде казалось, что будет также. В предварительном заплыве и в полуфинале они были вторыми, уступая полякам и чехам около секунды. И вот он финал. Снова к середине дистанции наши в лидерах. Даже Губерниев осторожно говорит, что надо постараться выдержать и зацепиться за медаль. И вдруг ближе к концу дистанции преимущество русской четверки начинает понемногу нарастать и доходит до целого корпуса! Даже рывок соперников на последних метрах ничего не даёт — золото наше!!!



Это была первая победа в академической гребле с 1980 года. В это не верил никто, но наши спортсмены вновь доказали — и невозможное возможно!