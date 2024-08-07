Лопес не устал от побед, а Китай не справляется с США: как прошёл 11-й день Олимпиады

В лёгкой атлетике не обошлось без неожиданностей — великий Яков Ингебритсен вообще не попал в медали в забеге на 1500 м, а золото ушло в США усилиями Коула Хокера. В забеге на 200 м Жюльен Альфред повторить сенсацию не удалось, но и второе место для неё успех. Выиграла же Габриель Томас из США. Молот дальше всех метнула Камрин Роджерс из США. В прыжках в длину, как и в Токио, выиграл грек Митиадис Тентоглу, а в забеге на 3000 м с препятствиями в соперничестве Кении и Уганды выиграла кенийка Уинфред Яви, выступающая за Бахрейн.



Первые медали было разыграны в борьбе. Здесь стоит отметить пятую (!) золотую медаль подряд кубинца Михаина Лопеса. Настоящая фантастика! По одному золоту также ушло в США (у женщин) и в Японию.