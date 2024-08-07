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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Лопес не устал от побед, а Китай не справляется с США: как прошёл 11-й день Олимпиады

Лопес не устал от побед, а Китай не справляется с США: как прошёл 11-й день Олимпиады

7 августа 2024, 12:03
Фото: Getty Images
В обзоре очередного спортивного дня Игр в Париже Кирилл Семёнов рассказывает о баталиях на баскетбольных и волейбольных площадках, рекордах легкоатлетов и медальных перспективах.

Никола восстал, Леброн получил в лицо

Если вчера огненные четвертьфиналы выдали волейболисты, то сегодня от них решили не отставать и баскетбольные команды. Сначала непобедимая уже на протяжении двух турниров Германия получила холодный душ от Греции, уступая по ходу первой четверти 15 очков, а закончив ее с — 10. Но во второй немцы перевернули игру, спокойно сравняв счёт к перерыву. В концовке же Деннис Шредер просто уничтожил Грецию, добив соперников шикарным попаданием почти с центра площадки.

Однако сербы устроили ещё большее безумие. Во второй четверти они проигрывал австралийцам с разницей в 24 очка, а их лидера Николу Йокича не было видно. Но тут он будто резко проснулся — и началось! Сербия сравняла счёт к середине третьей четверти, а Йокич был везде. Теперь уже спасаться пришлось Австралии — и Патрик Миллз последним броском сравнял счёт, несмотря на защиту Йокича. Но в овертайме Никола Австралию додавил.

В игре Франции и Канады грянула сенсация — французы победили, при том что Руди Гобера заменили на Лессора, а Вембаньяма будто вообще потерялся на площадке на большую часть игры. Ну, а США легко разгромили Бразилию — единственным неприятным моментом стал удар в лицо Леброна Джеймса, после которого он завершил матч (скорее всего — просто от греха подальше).

У волейболисток также проходили четвертьфиналы. И здесь невероятную игру показала лидер сборной Турции Мелисса Варгас (натурализованная кубинка, да) — ее 42! (!) очка принесли победу над Китаем. До абсолютного рекорда игр не хватило двух очков. В остальном Италия, Бразилия и США легко выиграли свои матчи и прошли в полуфинал.

Фото: Getty Images

От Якова — на всякого, а Михаину — в пятый раз

В лёгкой атлетике не обошлось без неожиданностей — великий Яков Ингебритсен вообще не попал в медали в забеге на 1500 м, а золото ушло в США усилиями Коула Хокера. В забеге на 200 м Жюльен Альфред повторить сенсацию не удалось, но и второе место для неё успех. Выиграла же Габриель Томас из США. Молот дальше всех метнула Камрин Роджерс из США. В прыжках в длину, как и в Токио, выиграл грек Митиадис Тентоглу, а в забеге на 3000 м с препятствиями в соперничестве Кении и Уганды выиграла кенийка Уинфред Яви, выступающая за Бахрейн.

Первые медали было разыграны в борьбе. Здесь стоит отметить пятую (!) золотую медаль подряд кубинца Михаина Лопеса. Настоящая фантастика! По одному золоту также ушло в США (у женщин) и в Японию.

Фото: Getty Images

Китай отпустил Америку?

В медальном зачёте по общему числу медалей у сборной США стало 86 наград, идущие на втором месте китайцы имеют 59 наград. Зв третье борьба между Францией (48) и Великобританией (46). По золоту всё сложнее. На первое место на 11-й день вышла-таки сборная США, у которой 24 медали высшей пробы. Китай смог ответить лишь одним золотом в прыжках в воду у женщин, поэтому спортсмены Поднебесной имеют 22 золота. Победа австралийки Арисы Трю в скейтбординге позволила её стране выйти на чистое третье место (14 наград), обойдя Францию (13).

То ли еще будет!

Фото: сайт Мок
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