Проклятие как стимул и ямайская неожиданность: как прошёл 12-й день Олимпиады

Женский бег на 800 м это в чём-то особенная вещь. Во-первых, именно в нём установлен старейший мировой рекорд в лёгкой атлетике — сделала это чешка Ярмила Кратохвилова в далёком уже 1983 году. С другой стороны, именно здесь разродился скандал, связанный с участием атлетов, имеющих признаки мужского пола. И произошло это после чемпионата мира 2009 года, который выиграла Кастер Семеня из ЮАР. У всех, кто видел её и её бег, закрались смутные сомнения. После долгих разбирательств выяснилось, что она по сути гермафродит. Казалось, что женский бег в частности и лёгкая атлетика в целом погибли. Но борьба идёт и по сей день, а живы эти виды спорта во многом благодаря русским бегуньям.



В финальном забеге на 800 м на Играх-2012 в Лондоне участвовали сразу три россиянки — Елена Аржакова, Екатерина Поистогова и Мария Савинова. Но главными фаворитками были, разумеется, Кастер Семеня и кенийка Памела Джелимо. Обе они заявляли, что побьют рекорд Кратохвиловой (и в это верилось — Семеня улучшала свои результаты до 2018 года включительно, пока её не обязали снижать уровень тестостерона медикаментозно до женского — после этого успехи закончились). Казалось, что победить спортсменку из ЮАР невозможно.



Забег начался очень быстро — Элисия Монтано из США, закончившая первый круг лидером, показала 56,31 с — очень быстро. Джелимо задергалась и раньше времени и слишком резко переместилась в группу лидеров. Маша Савинова, как и Кастер, оставалась сзади. На отметки 600 м лидер — Джелимо, но уже на последнем вираже к ней начинают подбираться, а Маша легко выходит на вторую позицию, следом Екатерина Поистогова. И на финишной прямой Мария включается сразу, следом и Екатерина. Джелимо позади, и тут включилась Семеня, которая в начале прямой была шестой. Но Машу было не достать — золотая медаль у нас!!! Екатерину Поистогову же Кастер «накрыть» успела, пробежав финишную прямую невероятным образом. Однако бронза Олимпийских игр и личный рекорд — не повод расстраиваться! Наши девушки смогли добиться невозможного.