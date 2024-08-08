Проклятие как стимул и ямайская неожиданность: как прошёл 12-й день Олимпиады

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Состоялись полуфиналы в волейболе. Сборная Франции достаточно уверенно, пусть и в упорном матче, обыграла итальянцев и вышла в финал, оправдав предтурнирные прогнозы. А вот поляки и американцы выдали очередную пятисетовую битву, при этом у польской сборной ещё и либеро получил травму. Тем не менее, сняв четвертьфинальное проклятие, Курек, Леон и компания решили не останавливаться. Уступая 1:2 по партиям они сумели прибавить и вырвать победу. Финал Польши и Франции обещает быть огненным.
Лёгкая атлетика опять подбросила неожиданности. Золото выиграла сборная Ямайки. Ну неожиданность, скажете вы — ямайские спринтеры их пачками выигрывают, тут им пока скорее не везёт ужасно. Но дело в том, что выиграл её ямаец Роудж Стона… в метании диска! Опередив даже легендарного литовца Алекна! В забеге на 3000 м с препятствиями рекордсмен мира из Эфиопии Ламеха Гирма неожиданно зацепился ногой за барьер, упал спиной на дорожку и потерял сознание незадолго до финиша (в чувство его привели уже в медпункте). А выиграл марокканец Софьян Эль-Баккали. В забеге на 400 м победу одержал американец Квинси Холл. Лучше всех прыгнула с шестом австралийка Нина Кеннеди. Совершенно новая для Олимпиад дисциплина — смешанная эстафета в ходьбе — завершилась победой испанцев.
В отсутствие абсолютных лидеров — россиянок золото в синхронном плавании в группах ушло к китаянкам. Также серьёзно изменились расклады и из-за отсутствия российских борцов. В результате в вольной борьбе у женщин золото выиграла американка Хильдебранд, а мужчин в греко-римской — японец Нао Кусака (впрочем, никого не кусал, в отличие от некоторых борцов на прошлых Играх) и иранец Мохаммед Сарави.
В велоспорте борьба была максимально острой: в отдельных гонках соперников разделяли мизерные доли секунды, а бывшего россиянина Михаила Яковлева от британца и вовсе отделила 0.001 с! Медали здесь разыграли в командных гонках — у мужчин победили австралийцы, у женщин — американки.
В медальном зачёте по общему количеству медалей всё также уверенно лидируют американские атлеты — в их активе 94 медали. Идущие вторыми китайцы имеют 65 наград. К французам с 51 медалью подтянулись британцы, у которых их в копилке 49. В зачёте же по золоту наибольший прорыв совершила Австралия, выиграв четыре золотые медали за день (кроме названных победы были одержаны в парусном спорте и скейтбординге) и уверено закрепилась на третьем месте с 18 медалями высшей пробы. Ближайшие преследователи имеют 13 золотых медалей. А впереди сохранился статус-кво — американцы и китайцы выиграли по 3 золота (азиатская сборная забрала победу в тяжёлой атлетике у мужчин и у женщин), и теперь занимают первые места с 27 и 25 медалями соответственно. Всего же 54 команды имеют хотя бы одно золото, а 82 сборных — хотя бы одну медаль.
То ли ещё будет.
Женский бег на 800 м это в чём-то особенная вещь. Во-первых, именно в нём установлен старейший мировой рекорд в лёгкой атлетике — сделала это чешка Ярмила Кратохвилова в далёком уже 1983 году. С другой стороны, именно здесь разродился скандал, связанный с участием атлетов, имеющих признаки мужского пола. И произошло это после чемпионата мира 2009 года, который выиграла Кастер Семеня из ЮАР. У всех, кто видел её и её бег, закрались смутные сомнения. После долгих разбирательств выяснилось, что она по сути гермафродит. Казалось, что женский бег в частности и лёгкая атлетика в целом погибли. Но борьба идёт и по сей день, а живы эти виды спорта во многом благодаря русским бегуньям.
В финальном забеге на 800 м на Играх-2012 в Лондоне участвовали сразу три россиянки — Елена Аржакова, Екатерина Поистогова и Мария Савинова. Но главными фаворитками были, разумеется, Кастер Семеня и кенийка Памела Джелимо. Обе они заявляли, что побьют рекорд Кратохвиловой (и в это верилось — Семеня улучшала свои результаты до 2018 года включительно, пока её не обязали снижать уровень тестостерона медикаментозно до женского — после этого успехи закончились). Казалось, что победить спортсменку из ЮАР невозможно.
Забег начался очень быстро — Элисия Монтано из США, закончившая первый круг лидером, показала 56,31 с — очень быстро. Джелимо задергалась и раньше времени и слишком резко переместилась в группу лидеров. Маша Савинова, как и Кастер, оставалась сзади. На отметки 600 м лидер — Джелимо, но уже на последнем вираже к ней начинают подбираться, а Маша легко выходит на вторую позицию, следом Екатерина Поистогова. И на финишной прямой Мария включается сразу, следом и Екатерина. Джелимо позади, и тут включилась Семеня, которая в начале прямой была шестой. Но Машу было не достать — золотая медаль у нас!!! Екатерину Поистогову же Кастер «накрыть» успела, пробежав финишную прямую невероятным образом. Однако бронза Олимпийских игр и личный рекорд — не повод расстраиваться! Наши девушки смогли добиться невозможного.