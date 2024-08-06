Выше радуги и дзюдо на беговой дорожке: как прошёл десятый день Олимпиады

Эта победа, наверное, наиболее памятна белгородцам, и не потому, что о ней даже документальный фильм «Больше, чем золото» сняли (советую посмотреть всем, кто не видел), а потому, что в составе той сборной были четыре игрока «Белогорья» — Тарас Хтей, Дмитрий Ильиных, Дмитрий Мусэрский и, конечно же, Сергей Тетюхин. Кроме того, был в той команде и нынешний тренер» Белогорья» Александр Волков.



Путь на ту Олимпиаду был непрост. С одной стороны, в 2011 году наша сборная выиграла Кубок мира и справедливо была среди фаворитов Игр. Но в 2012 году на команду обрушились травмы — Михайлов, Тетюхин, Волков (Александр ради Олимпиады отложил операцию на колене). В начале турнира у наших ребят никак не получалось поймать свою игру — проиграли 0:3 бразильцам, уступали 0:2 американцам, но сумели вытянуть матч. Сам Тетюхин говорил, что именно эта игра стала переломной для сборной. В плей-офф вышли с 3-го места, но дальше уверенно обыграли Польшу (продлив четвертьфинальное проклятие поляков), в полуфинале справились с Болгарией.



Однако в финале нас снова ждали бразильцы. И поначалу сценарий игры в группе повторялся — проиграны две партии и счет 19:22 в третьей. Я как раз был у родителей и смотрели матч вместе. Они мне сказали — ну всё, проиграли, но я уверенно ответил — нет, наши победят. Не знаю, откуда, но внутри была полная уверенность. И тут на подачу вышел Сергей Тетюхин — и наши начали отыгрываться. Владимир Алекно предпринял нестандартное, но, как оказалось, абсолютно победное решение — перевёл блокирующего Мусэрского на позицию диагонального, а Максима Михайлова — в доигровщики. Несмотря на всё это у бразильцев было два матчбола. Но остановить сборную России было уже невозможно. И даже тот факт, что первый победный удар на тай-брейке отменили, — никак не остановил наших. Впервые с Игр в Москве наши волейболисты взяли золото!