Выше радуги и дзюдо на беговой дорожке: как прошёл десятый день Олимпиады

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Главным украшением дня были четвертьфиналы в волейболе, баталии легкоатлетов, ну и да — футбольные полуфиналы. Обо всем по порядку.
В волейболе состоялись все четвертьфинальные игры. Сначала произошло эпохальное событие — сборная Польши прошла четвертьфинал! В сверхупорном матче, где словенцы регулярно отпускали поляков в отрыв, но потом догоняли, в четырёх партиях победила команда Курека (который перестал быть зрителем на площадке) и Леона.
А затем вообще начались триллеры. Италия перестала быть довольна тем, что в соперники выпала Япония, уже к концу второй партии, мибо счёт стал 0:2! Япония вспомнила свою игру образца Мировой лиги. В каждой из следующих партий дело доходило до тай-брейка и итальянцы постоянно висели на волоске. И всё же победили и прошли дальше. В следующем матче французы повторили этот трюк с немцами. Грозеру и компании не хватило совсем немного, чтобы организовать сенсацию. Но они вновь подарили зрителям шикарный матч. Ну, а в последней игре американцы довольно быстро сломили сопротивление бразильцев. Теперь нас ждут полуфиналы Италия — Франция и Польша — США.
В футболе состоялись полуфиналы — и здесь фаворитам также пришлось спасаться. Испанцы отыгрались в матче с Марокко, а затем забили победный на последних минутах, а Франция и вовсе дожала Египет лишь в дополнительное время.
В стрельбе вновь вернулось азиатское доминирование. В стрельбе из скоростного пистолета с 25 м золото выиграл китаец Ли Юэхун, а бронза ушла к его товарищу по команде, серебро же завоевал южнокорейский стрелок. В смешанных парах в ските (стрельба по тарелочкам) у китайцев, правда, лишь бронза, золото едет в Италию.
В гимнастике американцы ожидали минимум две золотые медали, но вышло иначе. Сначала на брусьях у мужчин золото завоевал китаец Цзинюань Цзоу, а затем в соревнованиях женщин на бревне Симона Бэйлз упала и лишилась шансов на медаль. Причём золото чуть не уплыло из американских рук в Китай, но всё же итальянка Алиса Д’Амато обошла Яцинь Чжоу. На перекладине у мужчин золото забрал новоиспеченный олимпийский чемпион в многоборье из Японии Синносуке Ока, у китайского оппонента бронза. В вольным упражнения у женщин Симона Бэйлз вместе с напарницей по команде попали на пьедестал, но впереди них оказалась Ребекка Андраде из Бразилии (выигравшая чуть не половину медалей на этой Олимпиаде для своей сборной).
В гребном слаломе золото у женщин выиграла австралийка Ноэми Фокс, а у мужчин новозеландец Финн Батчер. В бадминтоне был не китайский день — в одиночном разряде у мужчин золото у датчанина Виктора Аксельсена, а у женшин у кореянки Ан Се Юн. Завершился турнир и в баскетболе 3 на 3, где золото у женщин едет в Германию, а у мужчин в Нидерланды!
Лёгкая атлетика была фееричной и местами странной. Арман Дюплантис в привычном стиле не просто уверенно выиграл, но и в очередной раз побил свой же мировой рекорд, взяв высоту 6,25 м. В метании диска золото предсказуемо выиграла Валери Оллман из США, хотя китайская соперница создала давление. А вот забег на 5000 м запомнился не только поражением голландки Сиффан Хассан, взявшей бронзу, и победой кенийки Чебет, но и борьбой с применением рук прямо на трассе между главным фаворитками Фаит Кипьегон из Кении и Гудаф Цегай из Эфиопии. В итоге рекорсдменку мира Кипьегон сразу после финиша лишили серебра, но к утру вернули. Ну, а в беге на 800 м у женщин все было более спокойно и предсказуемо — золото выиграла британка Кили Ходжкинсон.
И уже ночью 6 августа завершились соревнования в сёрфинге у мужчин и женщин. Золото выиграли француз Каули Вааст и американка Кэролайн Маркс.
В медальном зачёте по общему количеству наград США по прежнему впереди — у них уже 79 медалей. Укрепился на втором месте Китай с 53 медалями. У хозяев-французов их в сумме 48. А вот в зачёте по золоту американцы лишь ночью, благодаря серфингу, сумели догнать Китай — снова равенство с 21 золотой наградой у обеих сборных. Аналогично серфинг помог и в борьбе за 3-е место французам догнать австралийцев, теперь у обеих команд по 13 золотых медалей. Всего же хотя бы одно золото есть у 46 сборных, а хотя бы одна медаль у 75 национальных команд.
То ли ещё будет.
Эта победа, наверное, наиболее памятна белгородцам, и не потому, что о ней даже документальный фильм «Больше, чем золото» сняли (советую посмотреть всем, кто не видел), а потому, что в составе той сборной были четыре игрока «Белогорья» — Тарас Хтей, Дмитрий Ильиных, Дмитрий Мусэрский и, конечно же, Сергей Тетюхин. Кроме того, был в той команде и нынешний тренер» Белогорья» Александр Волков.
Путь на ту Олимпиаду был непрост. С одной стороны, в 2011 году наша сборная выиграла Кубок мира и справедливо была среди фаворитов Игр. Но в 2012 году на команду обрушились травмы — Михайлов, Тетюхин, Волков (Александр ради Олимпиады отложил операцию на колене). В начале турнира у наших ребят никак не получалось поймать свою игру — проиграли 0:3 бразильцам, уступали 0:2 американцам, но сумели вытянуть матч. Сам Тетюхин говорил, что именно эта игра стала переломной для сборной. В плей-офф вышли с 3-го места, но дальше уверенно обыграли Польшу (продлив четвертьфинальное проклятие поляков), в полуфинале справились с Болгарией.
Однако в финале нас снова ждали бразильцы. И поначалу сценарий игры в группе повторялся — проиграны две партии и счет 19:22 в третьей. Я как раз был у родителей и смотрели матч вместе. Они мне сказали — ну всё, проиграли, но я уверенно ответил — нет, наши победят. Не знаю, откуда, но внутри была полная уверенность. И тут на подачу вышел Сергей Тетюхин — и наши начали отыгрываться. Владимир Алекно предпринял нестандартное, но, как оказалось, абсолютно победное решение — перевёл блокирующего Мусэрского на позицию диагонального, а Максима Михайлова — в доигровщики. Несмотря на всё это у бразильцев было два матчбола. Но остановить сборную России было уже невозможно. И даже тот факт, что первый победный удар на тай-брейке отменили, — никак не остановил наших. Впервые с Игр в Москве наши волейболисты взяли золото!