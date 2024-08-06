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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Последствия атаки на село Ясные Зори

Разрушения после ночной атаки под Белгородом приняли за удар по спецназу «Ахмат»

6 августа 2024, 13:03
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Последствия атаки на село Ясные Зори
Один из Telegram-каналов выставил разрушения в белгородском селе за последствия удара ВСУ по бойцам спецназа «Ахмат», не предоставив доказательства этих слов. Ранее же об атаке на село сообщал губернатор приграничного региона, а фотографии публиковали местные каналы.
Сюжет
Обстрел

Утром 6 августа в Сети появились фотографии с, предположительно, последствиями ночной атаки ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района. На кадрах видно сильно повреждённый легковой автомобиль.

Однако Telegram-канал Om TV выдал эти же фотографии за последствия атаки на бойцов спецназа «Ахмат», что является неправдой, заметили журналисты Lenta.ru.

По их словам, Telegram-канал подписал фотографии, как «последствия атаки по „кадыровцам“», что подразумевает бойцов спецназа «Ахмат», но никак не жителей белгородского села. При этом никаких доказательств того, что кадры действительно имеют отношение к «Ахмату», канал не предоставил.

Кроме того, на заднем сиденье повреждённого автомобиля размещено детское кресло — это значит, что машина, вероятно, принадлежала семье с ребёнком. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об обстреле Ясных Зорей сегодняшним утром: по его данным, там полностью сгорел легковой автомобиль и пострадал частный дом.

Последствия атаки на село Ясные ЗориПоследствия атаки на село Ясные Зори
Последствия атаки на село Ясные ЗориПоследствия атаки на село Ясные Зори
Последствия атаки на село Ясные ЗориПоследствия атаки на село Ясные Зори
Последствия атаки на село Ясные Зори
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
ВСУ обстреляли дома и соцобъекты в Белгородской области — один из них загорелся
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Спецназ#Последствия#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Ахмат
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