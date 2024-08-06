Разрушения после ночной атаки под Белгородом приняли за удар по спецназу «Ахмат»

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Утром 6 августа в Сети появились фотографии с, предположительно, последствиями ночной атаки ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района. На кадрах видно сильно повреждённый легковой автомобиль.
Однако Telegram-канал Om TV выдал эти же фотографии за последствия атаки на бойцов спецназа «Ахмат», что является неправдой, заметили журналисты Lenta.ru.
По их словам, Telegram-канал подписал фотографии, как «последствия атаки по „кадыровцам“», что подразумевает бойцов спецназа «Ахмат», но никак не жителей белгородского села. При этом никаких доказательств того, что кадры действительно имеют отношение к «Ахмату», канал не предоставил.
Кроме того, на заднем сиденье повреждённого автомобиля размещено детское кресло — это значит, что машина, вероятно, принадлежала семье с ребёнком. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об обстреле Ясных Зорей сегодняшним утром: по его данным, там полностью сгорел легковой автомобиль и пострадал частный дом.