Разрушения после ночной атаки под Белгородом приняли за удар по спецназу «Ахмат»

По их словам, Telegram-канал подписал фотографии, как «последствия атаки по „кадыровцам“», что подразумевает бойцов спецназа «Ахмат», но никак не жителей белгородского села. При этом никаких доказательств того, что кадры действительно имеют отношение к «Ахмату», канал не предоставил.