ВСУ обстреляли дома и соцобъекты в Белгородской области — один из них загорелся

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
ВСУ обстреляли из артиллерии село Пороз в приграничном Грайворонском горокруге. Есть разрушения.
Их уже выявили в пяти частных домах. Помимо кровель, окон и фасадов, повреждены заборы и надворные постройки.
Кроме того, под обстрел попали два социальных объекта. Один из них загорелся: в результате пожара разрушена крыша, повреждены стены. Во втором здании осколками посекло кровлю и фасад.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что утром стало известно о гибели мирного жителя в Грайворонском горокруге. Трагедия произошла в результате атаки украинского дрона на автомобиль.