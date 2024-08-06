bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В результате обстрела белгородского приграничья загорелся один из соцобъектов.

ВСУ обстреляли дома и соцобъекты в Белгородской области — один из них загорелся

6 августа 2024, 10:44
Фото: 1MI
В результате обстрела белгородского приграничья загорелся один из соцобъектов.

Пороз в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Разрушения уже насчитали в пяти частных домах. Повреждено два социальных объекта — один из них загорелся. Информация о последствиях уточняется.
Сюжет
Пожар

ВСУ обстреляли из артиллерии село Пороз в приграничном Грайворонском горокруге. Есть разрушения.

Их уже выявили в пяти частных домах. Помимо кровель, окон и фасадов, повреждены заборы и надворные постройки.

Кроме того, под обстрел попали два социальных объекта. Один из них загорелся: в результате пожара разрушена крыша, повреждены стены. Во втором здании осколками посекло кровлю и фасад.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что утром стало известно о гибели мирного жителя в Грайворонском горокруге. Трагедия произошла в результате атаки украинского дрона на автомобиль.

Напряжённый день сегодня и в других приграничных регионах — в Курской и Брянской областях.

Мирный житель погиб после атаки дрона на автомобиль в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Увеличилось число пострадавших после атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья»ВСУ атакуют не только Белгород с Курском: под ударом ещё один приграничный регионВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Пороз
Подпишитесь
Увеличилось число пострадавших после атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья»
Сегодня, 08:29
Белгородцы 5 августа всё же смогли полюбоваться праздничным «салютом»
Сегодня, 08:06
Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова
Сегодня, 09:34
Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью
Сегодня, 09:02
ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
Сегодня, 07:20