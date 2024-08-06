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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

В Белгородской области после атаки дрона погиб ещё один мирный житель.

Мирный житель погиб после атаки дрона на автомобиль в Белгородской области

6 августа 2024, 06:38
Фото: 1MI
В Белгородской области после атаки дрона погиб ещё один мирный житель.
Трагедия произошла в Грайворонском горокруге. Мужчина скончался до приезда медиков.

Автомобили на дорогах в белгородском приграничье остаются целью для дронов ВСУ. В результате очередной атаки погиб мирный житель.

Трагедия произошла в Грайворонском горокруге — в районе села Новостроевка-Вторая. ВСУ ударили дроном по ехавшему автомобилю. Мужчина скончался до приезда медиков.

Напомним, что накануне в Белгородской области погиб ещё один мирный житель. Он стал жертвой атаки украинского дрона на автобус «Агро-Белогорья» в Краснояружском районе.

Также за минувшие сутки пострадали 12 человек. Восемь пациентов остаются в больницах, остальных врачи уже отпустили домой.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Белгород#Грайворонский горокруг#Погибший#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Дроны
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