Мирный житель погиб после атаки дрона на автомобиль в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Автомобили на дорогах в белгородском приграничье остаются целью для дронов ВСУ. В результате очередной атаки погиб мирный житель.
Трагедия произошла в Грайворонском горокруге — в районе села Новостроевка-Вторая. ВСУ ударили дроном по ехавшему автомобилю. Мужчина скончался до приезда медиков.
Напомним, что накануне в Белгородской области погиб ещё один мирный житель. Он стал жертвой атаки украинского дрона на автобус «Агро-Белогорья» в Краснояружском районе.
Также за минувшие сутки пострадали 12 человек. Восемь пациентов остаются в больницах, остальных врачи уже отпустили домой.