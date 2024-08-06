Увеличилось число пострадавших после атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья»

Изначально сообщалось о троих пострадавших, однако в актуальной сводке говорится уже о четырёх раненых. Три женщины остаются в больнице в Белгороде, ещё одному пострадавшему оказали помощь в Краснояружской ЦРБ. Состояние раненых оценивают как лёгкой и средней степени тяжести.