Увеличилось число пострадавших после атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:34
С утра 5 августа по утро 6 августа в Белгородской области от атак ВСУ погибли два человека, ранены 12. Всего атаковано шесть приграничных районов. В пяти из них есть разрушения.
Погибли двое мирных жителей. Один скончался до приезда медиков после атаки ВСУ на Краснояружский район. 5 августа противник ударил дроном по автобусу «Агро-Белогорья».
Изначально сообщалось о троих пострадавших, однако в актуальной сводке говорится уже о четырёх раненых. Три женщины остаются в больнице в Белгороде, ещё одному пострадавшему оказали помощь в Краснояружской ЦРБ. Состояние раненых оценивают как лёгкой и средней степени тяжести.
Второй мирный житель погиб утром 6 августа в Грайворонском горокруге. Там на дороге украинский дрон атаковал ехавший автомобиль.
Шестеро мирных жителей пострадали от атак ВСУ на Шебекинский горокруг. Пятеро остаются в больницах, одного отпустили на амбулаторное лечение.
Ещё двое пострадавших — в Белгородском районе. Мужчину ранило накануне, а женщина обратилась за помощью медиков только недавно, хотя пострадала при обстреле Октябрьского в минувшую субботу.
За сутки в Белгородском районе разрушения выявили в двух частных и одном многоквартирном доме, соцобъекте, гараже и строительном вагончике. Повреждены инфраструктурный объект связи и 26 авто — одно из них сгорело полностью.
В Грайворонском горокруге разрушения есть ещё в трёх частных домах и на соцобъекте. Повреждены легковушка, «Газель».
В Краснояружском районе из-за атак ВСУ сгорел один частный дом, разрушения есть ещё в пяти, а также на соцобъекте. Повреждены автобус, трактор, легковое авто.
В Шебекинском горокруге при атаках ВСУ задело семь многоквартирных и два частных дома, «Газель» и восемь легковых автомобилей, торговый объект. Сгорел один грузовик. Повреждения есть на территории сельхозпредприятия и на линии электропередачи.
В Борисовском районе после обстрелов тоже повреждена ЛЭП. В Волоконовском районе последствий на земле после атак ВСУ не выявлено.