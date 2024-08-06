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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Последствия обстрела Новой Таволжанки

Четырёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при обстреле белгородского села

6 августа 2024, 16:37
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела Новой Таволжанки
Три человека, включая ребёнка, пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Двух человек пришлось госпитализировать. Также есть разрушения, отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 6 августа, под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате обстрела пострадали три человека, включая четырёхлетнего ребёнка.

Мальчика с ушибами ног везут в детскую областную клиническую больницу. Его бабушке с ушибом лица медпомощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. У третьего пострадавшего, мужчины, диагностировали контузию и осколочное ранение височной области. После оказания первой медпомощи его переведут в областную клиническую больницу.

В настоящий момент повреждения зафиксировали в одном частном доме, однако информация о последствиях всё ещё уточняется. Ранее местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» публиковал фотографии с последствиями атаки. На них видно, что повреждён также оказался легковой автомобиль.

Последствия обстрела Новой ТаволжанкиПоследствия обстрела Новой Таволжанки
Последствия обстрела Новой ТаволжанкиПоследствия обстрела Новой Таволжанки
Последствия обстрела Новой ТаволжанкиПоследствия обстрела Новой Таволжанки
Последствия обстрела Новой ТаволжанкиПоследствия обстрела Новой Таволжанки
Последствия обстрела Новой ТаволжанкиПоследствия обстрела Новой Таволжанки
Последствия обстрела Новой Таволжанки
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"
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