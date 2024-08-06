Четырёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:39
Сегодня, 6 августа, под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате обстрела пострадали три человека, включая четырёхлетнего ребёнка.
Мальчика с ушибами ног везут в детскую областную клиническую больницу. Его бабушке с ушибом лица медпомощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. У третьего пострадавшего, мужчины, диагностировали контузию и осколочное ранение височной области. После оказания первой медпомощи его переведут в областную клиническую больницу.
В настоящий момент повреждения зафиксировали в одном частном доме, однако информация о последствиях всё ещё уточняется. Ранее местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» публиковал фотографии с последствиями атаки. На них видно, что повреждён также оказался легковой автомобиль.