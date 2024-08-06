Четырёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при обстреле белгородского села

Мальчика с ушибами ног везут в детскую областную клиническую больницу. Его бабушке с ушибом лица медпомощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. У третьего пострадавшего, мужчины, диагностировали контузию и осколочное ранение височной области. После оказания первой медпомощи его переведут в областную клиническую больницу.