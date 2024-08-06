ВСУ нанесли удар по машине «кадыровцев» в белгородском приграничье: правда или фейк?

Во время обстрела и атак беспилотников утром 6 августа было повреждено восемь автомобилей мирных жителей. Были выбиты окна в квартирах, посекло один частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже в одном из белгородских каналов появилось видео с места ЧП и опубликовали обращение жителей, которые благодарили главу поселения: дрон подорвал его машину, и мужчина сам отгонял рядом стоящие автомобили, не допустим к ним владельцев машин.