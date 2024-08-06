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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

ВСУ нанесли удар по машине «кадыровцев» в белгородском приграничье: правда или фейк?

ВСУ нанесли удар по машине «кадыровцев» в белгородском приграничье: правда или фейк?

6 августа 2024, 13:26
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
В проукраинском Telegram-канале опубликовали фотографии с повреждённым во время обстрела автомобилем в селе Ясные Зори и назвали это ударом по технике чеченских военных. Разбираемся, правда ли это.
Сюжет
Фейк

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Украинские ресурсы опубликовали фотографии с последствиями утреннего удара ВСУ по селу Ясные Зори в Белгородском районе и выдали это за удар по автомобилю «кадыровцев».

Фотографии эти — на самом деле с места обстрела в приграничном населённом пункте. Повреждённый автомобиль стоит у жилых домов. В него явно был прилёт боеприпаса. Первоисточником кадров является Telegram-канал «Жесть Белгород», это видно по логотипу. В самом канале никаких подробностей о происшествии не сообщается, только указано, что это, предположительно, последствия обстрела в Ясных Зорях.

Во время обстрела и атак беспилотников утром 6 августа было повреждено восемь автомобилей мирных жителей. Были выбиты окна в квартирах, посекло один частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже в одном из белгородских каналов появилось видео с места ЧП и опубликовали обращение жителей, которые благодарили главу поселения: дрон подорвал его машину, и мужчина сам отгонял рядом стоящие автомобили, не допустим к ним владельцев машин.

Опубликовавший пост про «кадыровцев» канал — явно проукраинский. В сообщениях Белгородская область называется «Белгородской санитарной зоной» и «Белгородской народной республикой», а нападение ВСУ на Курскую область утром 6 августа сопроводили постом о том, что ВСУ идут на Москву и США не могут уговорить Украину не делать этого. Понятно, что воспринимать серьёзно информацию в этом канале не стоит.

Отметим, что украинские ресурсы активно используют фейки об атаках на якобы военных в Белгородской области. Один из самых показательных примеров, когда в мае беспилотники ВСУ влетели в автобусы с сотрудниками «Агро-Белогорья». Тогда было убито и ранено почти два десятка человек. А в украинских каналах назвали этот террористический акт атакой на иранских инструкторов по управлению БПЛА.

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