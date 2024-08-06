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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:31

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию в Курской области

ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ на Курскую область. Что известно о потерях?

6 августа 2024, 14:29
Фото: 1MI

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию в Курской области

Утром 6 августа ВСУ атаковали населённые пункты в Курской области. Российские военнослужащие ударили по основной силе противника и по его резерву. О потерях ВСУ сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Около восьми часов утра населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня Курской области атаковали 300 украинских боевиков, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Российские военнослужащие атаковали противника и его резерв на территории шести населённых пунктов Сумской области.

«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент ВС РФ уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, в число которых входят шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три боевых машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Об атаке на Курскую область стало известно ещё в ночь с 5 на 6 августа. Несколько мирных жителей получили ранения, есть погибшие. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Российский политолог отметил, что такая атака может свидетельствовать о скором нападении и на Белгородскую область.

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#Александра Склярова#Происшествия#Курская область#Минобороны#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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