Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Около восьми часов утра населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня Курской области атаковали 300 украинских боевиков, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Российские военнослужащие атаковали противника и его резерв на территории шести населённых пунктов Сумской области.
«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — отметили в ведомстве.
В настоящий момент ВС РФ уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, в число которых входят шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три боевых машины «Козак» и инженерная машина разграждения.
Об атаке на Курскую область стало известно ещё в ночь с 5 на 6 августа. Несколько мирных жителей получили ранения, есть погибшие. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Российский политолог отметил, что такая атака может свидетельствовать о скором нападении и на Белгородскую область.