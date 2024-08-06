ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ на Курскую область. Что известно о потерях?

Об атаке на Курскую область стало известно ещё в ночь с 5 на 6 августа. Несколько мирных жителей получили ранения, есть погибшие. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Российский политолог отметил, что такая атака может свидетельствовать о скором нападении и на Белгородскую область.