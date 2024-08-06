Число пострадавших от массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 18

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
6 августа после атак беспилотников ранены ещё пятеро жителей приграничных районов Курской области.
В селе Белица Беловского района пострадал местный житель. Его уже доставили в Обоянскую районную больницу для оказания медицинской помощи.
Рядом с селом Новоивановка Суджанского района из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль ранены два человека. К ним едет машина скорой помощи.
Ещё один легковой автомобиль атакован дроном в посёлке Политотдельский Глушковского района. Ранены два человека, находившиеся в машине в момент нападения. Врачи также направлены к ним для оказания помощи.