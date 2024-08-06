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Published Сегодня, 14:59

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В Курской области ранены ещё пятеро мирных жителей

Число пострадавших от массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 18

6 августа 2024, 14:59
Фото: 1MI

В Курской области ранены ещё пятеро мирных жителей

Атаки на Курскую область, как и на Белгородскую, продолжаются весь день. Количество раненых увеличилось — пострадали ещё пятеро мирных жителей. Одного из них уже доставили в медицинское учреждение, к остальным медики только едут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

6 августа после атак беспилотников ранены ещё пятеро жителей приграничных районов Курской области.

В селе Белица Беловского района пострадал местный житель. Его уже доставили в Обоянскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

Рядом с селом Новоивановка Суджанского района из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль ранены два человека. К ним едет машина скорой помощи.

Ещё один легковой автомобиль атакован дроном в посёлке Политотдельский Глушковского района. Ранены два человека, находившиеся в машине в момент нападения. Врачи также направлены к ним для оказания помощи.

ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ на Курскую область. Что известно о потерях?
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