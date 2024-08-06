Число пострадавших от массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 18

В Курской области ранены ещё пятеро мирных жителей

Атаки на Курскую область, как и на Белгородскую, продолжаются весь день. Количество раненых увеличилось — пострадали ещё пятеро мирных жителей. Одного из них уже доставили в медицинское учреждение, к остальным медики только едут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.