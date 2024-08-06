Бюджетницу из Хакасии задержали после одобрения атак ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Правоохранительные органы по подозрению в пропаганде терроризма задержали жительницу Хакасии, которая была активисткой запрещённой в РФ экстремистской организации. По известным данным, она поощряла деятельность украинской организации, которая имеет отношение к атакам на Белгородскую область.
Сообщается, что задержанная была активисткой запрещённой в РФ экстремистской организации.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к террористической деятельности (часть 2 статья 205.2 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание от пяти до семи лет лишения свободы.