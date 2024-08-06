Бюджетницу из Хакасии задержали после одобрения атак ВСУ на Белгородскую область

Правоохранительные органы по подозрению в пропаганде терроризма задержали жительницу Хакасии, которая была активисткой запрещённой в РФ экстремистской организации. По известным данным, она поощряла деятельность украинской организации, которая имеет отношение к атакам на Белгородскую область.