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Бюджетницу из Хакасии задержали после одобрения атак ВСУ на Белгородскую область

Бюджетницу из Хакасии задержали после одобрения атак ВСУ на Белгородскую область

6 августа 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Работница бюджетной организации является уроженкой Хакасии. По данным ФСБ, она публично одобряла атаки украинской экстремистской организации на Белгородскую область. Подробности сообщили журналисты ТАСС.

Правоохранительные органы по подозрению в пропаганде терроризма задержали жительницу Хакасии, которая была активисткой запрещённой в РФ экстремистской организации. По известным данным, она поощряла деятельность украинской организации, которая имеет отношение к атакам на Белгородскую область.

Сообщается, что задержанная была активисткой запрещённой в РФ экстремистской организации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к террористической деятельности (часть 2 статья 205.2 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Задержание#Хакасия#Пропаганда#Атака ВСУ#Экстремистская организация
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