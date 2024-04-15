Росфинмониторинг внёс РДК* в список экстремистов и террористов

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
На официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу сообщили о внесении организации «Русский добровольческий корпус» * (РДК) в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно сегодня, 15 апреля.
Саму организацию на территории России признали террористической ещё в 2023 году.
Напомним, что в начале апреля у границы с Белгородской областью ликвидировали предпринимателя из Чернигова Юрия Калмакова, который выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» *. В марте задержали россиянина, который планировал взорвать район дислокации российских военнослужащих.
* организация признана террористической и запрещена в России.