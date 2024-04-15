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Росфинмониторинг внёс РДК* в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс РДК* в список экстремистов и террористов

15 апреля 2024, 15:26
Фото: 1MI
О включении «Русского добровольческого корпуса» * в список экстремистов и террористов стало известно 15 апреля. Об этом Росфинмониторинг сообщил на своём официальном сайте, отметили журналисты ТАСС.

На официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу сообщили о внесении организации «Русский добровольческий корпус» * (РДК) в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно сегодня, 15 апреля.

Саму организацию на территории России признали террористической ещё в 2023 году.

Напомним, что в начале апреля у границы с Белгородской областью ликвидировали предпринимателя из Чернигова Юрия Калмакова, который выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» *. В марте задержали россиянина, который планировал взорвать район дислокации российских военнослужащих.

* организация признана террористической и запрещена в России.

Военкоры сообщают о ликвидации спонсора РДК* у белгородской границы
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#Александра Склярова#Белгородская область#Россия#Белгород#Перечень#РДК#Перечень террористов и экстремистов
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