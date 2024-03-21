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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:52

Задержание мужчины за подготовку теракта

«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании

21 марта 2024, 09:48
Фото: РИА «Новости»
Задержание мужчины за подготовку теракта

Россиянина, готовившего теракты против военных, задержали в Белгороде

Во время обыска у мужчины обнаружили устройство, которое он планировал взорвать в районе дислокации военнослужащих ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Также в Сети появились кадры задержания мужчины.
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ФСБ

ФСБ совместно с МВД предотвратили теракт против военнослужащих ВС РФ в Белгородской области. За подготовку диверсии задержали россиянина. Задержанный выполнял задание РДК*. У мужчины обнаружили взрывное устройство, которое он планировал взорвать дистанционно в районе дислокации российских военнослужащих.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырём статьям: за подготовку теракта (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), покушение на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), подготовку к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 281 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

РИА «Новости» опубликовало кадры задержания.

«В феврале этого года вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджерах. Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в РДК*, планировал совершить теракты с помощью взрывчатки», — рассказал задержанный.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Кадры задержания
Видео: РИА «Новости»
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