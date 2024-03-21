«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
ФСБ совместно с МВД предотвратили теракт против военнослужащих ВС РФ в Белгородской области. За подготовку диверсии задержали россиянина. Задержанный выполнял задание РДК*. У мужчины обнаружили взрывное устройство, которое он планировал взорвать дистанционно в районе дислокации российских военнослужащих.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырём статьям: за подготовку теракта (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), покушение на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), подготовку к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 281 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
РИА «Новости» опубликовало кадры задержания.
«В феврале этого года вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджерах. Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в РДК*, планировал совершить теракты с помощью взрывчатки», — рассказал задержанный.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.