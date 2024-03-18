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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Сдавшийся в плен боевик РДК* рассказал о попытке захода в приграничье

«Сказали пофоткаться и уйти»: боевик РДК* — о попытке захода в приграничье

18 марта 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney

Сдавшийся в плен боевик РДК* рассказал о попытке захода в приграничье

RT опубликовал видео допроса боевика РДК*, который сдался в плен при попытке захода в Курскую область.

Боевикам поставили задачу «прийти, пофоткаться и уйти» на территории российского приграничья, но всё пошло не по плану.

«Нас замесили конкретно. Не должно было всё так быть. Нам сказали, что наша задача просто прийти, пофоткаться там. И по-тихому уйти обратно. Но на деле нас там приняли очень горячо. Я просто сначала упал, наши все отбежали. Я крикнул, руку поднял: „Не стреляйте, сдаюсь““, — рассказал во время допроса пленный.

На вопрос, какова была цель атаки на приграничье, боевик ответил следующее: «Просто поставили задачу. Думаю, для того, чтобы сорвать выборы, создать обстановку нагнетающую».

Ранее сообщалось, что с 12 по 15 марта предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Допрос пленного
Видео: RT
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