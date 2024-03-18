«Сказали пофоткаться и уйти»: боевик РДК* — о попытке захода в приграничье

«Нас замесили конкретно. Не должно было всё так быть. Нам сказали, что наша задача просто прийти, пофоткаться там. И по-тихому уйти обратно. Но на деле нас там приняли очень горячо. Я просто сначала упал, наши все отбежали. Я крикнул, руку поднял: „Не стреляйте, сдаюсь““, — рассказал во время допроса пленный.