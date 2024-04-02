Военкоры сообщают о ликвидации спонсора РДК* у белгородской границы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Российские военкоры сообщили, что у границы с Белгородской областью ликвидирован предприниматель из Чернигова. Как утверждает источник, Юрий Калмаков выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*.
По информации военкоров, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки. Подробности ликвидации не уточняются.
Позже эту информацию подтвердил и военкор Руслан Татаринов.
* Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.
Напомним, что в марте 2024 года был задержан россиянин, который планировал взорвать район дислокации российских военнослужащих.