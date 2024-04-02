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Военкоры сообщают о ликвидации спонсора РДК* у белгородской границы

Военкоры сообщают о ликвидации спонсора РДК* у белгородской границы

2 апреля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о предпринимателе из Чернигова Юрии Калмакове. Сообщается, что он мог финансировать одно из подразделений террористической группировки, пишет «Российска газета» со ссылкой на «Военное обозрение». Подробности ликвидации неизвестны.

Российские военкоры сообщили, что у границы с Белгородской областью ликвидирован предприниматель из Чернигова. Как утверждает источник, Юрий Калмаков выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*.

По информации военкоров, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки. Подробности ликвидации не уточняются.

Позже эту информацию подтвердил и военкор Руслан Татаринов.

* Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

Напомним, что в марте 2024 года был задержан россиянин, который планировал взорвать район дислокации российских военнослужащих.

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#Белгородская область#Предприниматель#Ликвидация#Новости Белгорода#Спонсор#Белгород#СВО#Александра Склярова#РДК
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