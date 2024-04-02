Военкоры сообщают о ликвидации спонсора РДК* у белгородской границы

Речь идёт о предпринимателе из Чернигова Юрии Калмакове. Сообщается, что он мог финансировать одно из подразделений террористической группировки, пишет «Российска газета» со ссылкой на «Военное обозрение». Подробности ликвидации неизвестны.

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