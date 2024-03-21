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Украинская пропаганда распространяет фейк о поражении военных в Белгороде

Прячутся на арене? Украинский фейк о гибели военных в Белгороде поразил наглостью

21 марта 2024, 13:58
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинская пропаганда распространяет фейк о поражении военных в Белгороде

Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли спальный район Харгоры в Белгороде. Снаряд упал возле «Белгород-Арены», где до недавнего времени размещали переселенцев и беженцев. В украинских СМИ утверждают, что в результате удара погибли военные. Это стопроцентный фейк.
Сюжет
Беженцы

Ряд украинских СМИ опубликовал сегодня информацию о поражении в результате удара по Белгороду девяти военных и пяти членов «добровольческих формирований» (вероятно, имеется в виду территориальная самооборона). Это фейк.

При этом тиражируются кадры с попаданием осколков и снарядов РСЗО в многоэтажки и на пространство перед «Белгород-Ареной». К счастью, 21 марта от очередного обстрела со стороны ВСУ не погиб никто. Есть лишь ранения среди гражданских: две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени и мужчина с осколочными ранениями руки и плеча уже получают лечение.

О каких военных при этом идёт речь — не совсем ясно. В черте Белгорода также нет никакой военной техники. Иными словами, ВСУ хаотично обстреливают жилую застройку кассетными боеприпасами. Это является военным преступлением.

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