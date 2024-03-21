Прячутся на арене? Украинский фейк о гибели военных в Белгороде поразил наглостью

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Ряд украинских СМИ опубликовал сегодня информацию о поражении в результате удара по Белгороду девяти военных и пяти членов «добровольческих формирований» (вероятно, имеется в виду территориальная самооборона). Это фейк.
При этом тиражируются кадры с попаданием осколков и снарядов РСЗО в многоэтажки и на пространство перед «Белгород-Ареной». К счастью, 21 марта от очередного обстрела со стороны ВСУ не погиб никто. Есть лишь ранения среди гражданских: две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени и мужчина с осколочными ранениями руки и плеча уже получают лечение.
О каких военных при этом идёт речь — не совсем ясно. В черте Белгорода также нет никакой военной техники. Иными словами, ВСУ хаотично обстреливают жилую застройку кассетными боеприпасами. Это является военным преступлением.