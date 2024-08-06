Актер Том Круз на торжественном закрытии Олимпиады-2024 выполнит сложный трюк

После того как покажут трюк, прямая телетрансляция церемонии прервется на видеоролик, который был снят заранее. Сюжет посвящен путешествию Тома Круза на самолете с флагом Олимпиады из Франции в США. Напомним, что следующая летняя Олимпиада пройдет в Соединенных Штатах в 2028 году. В конце ролика 62-летний американский актер прыгает с парашютом. Приземление происходит рядом со скульптурной композицией Голливуда, передает newkhakasiya.online.