Актер Том Круз на торжественном закрытии Олимпиады-2024 выполнит сложный трюк

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
После того как покажут трюк, прямая телетрансляция церемонии прервется на видеоролик, который был снят заранее. Сюжет посвящен путешествию Тома Круза на самолете с флагом Олимпиады из Франции в США. Напомним, что следующая летняя Олимпиада пройдет в Соединенных Штатах в 2028 году. В конце ролика 62-летний американский актер прыгает с парашютом. Приземление происходит рядом со скульптурной композицией Голливуда, передает newkhakasiya.online.
Видео было подготовлено и снято еще в марте. Как признался Том Круз, он сам предпочитает выполнять сложные трюки, не пользуясь услугами дублеров.