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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

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Актер Том Круз на торжественном закрытии Олимпиады-2024 выполнит сложный трюк

Актер Том Круз на торжественном закрытии Олимпиады-2024 выполнит сложный трюк

6 августа 2024, 09:33
Фото: zastavki.com
На церемонии в честь закрытия Олимпийских игр — 2024 киноактер Том Круз выполнит эффектный трюк, спустившись с крыши парижского стадиона «Стад де Франс» по веревке со знаменем Олимпиады в руках.

После того как покажут трюк, прямая телетрансляция церемонии прервется на видеоролик, который был снят заранее. Сюжет посвящен путешествию Тома Круза на самолете с флагом Олимпиады из Франции в США. Напомним, что следующая летняя Олимпиада пройдет в Соединенных Штатах в 2028 году. В конце ролика 62-летний американский актер прыгает с парашютом. Приземление происходит рядом со скульптурной композицией Голливуда, передает newkhakasiya.online.

Видео было подготовлено и снято еще в марте. Как признался Том Круз, он сам предпочитает выполнять сложные трюки, не пользуясь услугами дублеров.

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