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Президент России наградил сотрудников «Россети Центр» государственными наградами

Президент России наградил сотрудников «Россети Центр» государственными наградами

9 сентября 2024, 13:35
Фото: 1MI
Указом Президента Российской Федерации №745 от 6 сентября 2024 года за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, награждены:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» ІІ СТЕПЕНИ

КАПШУКОВ Федор Алексеевич — директор филиала «Брянскэнерго»

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович — электромонтер Шебекинского района электрических сетей филиала «Белгородэнерго»,

СТРЕМИЛОВ Игорь Александрович — начальник Шебекинского района электрических сетей филиала «Белгородэнерго».

МЕДАЛЬЮ «ЗА ХРАБРОСТЬ» ІІ СТЕПЕНИ

ГЕРАСИМОВ Антон Александрович — директор филиала «Белгородэнерго»,

ЗАДАЧИН Игорь Владимирович — начальник Грайворонского района электрических сетей филиала «Белгородэнерго».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено Вячеславу Алексеевичу АНТОНОВУ — директору филиала «Воронежэнерго».

Энергетики награждены за героический труд и мужество, проявленные при восстановлении и обеспечении стабильного функционирования критически важной инфраструктуры в приграничных районах Белгородской, Брянской и Воронежской областей, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В «Россети Центр» подводят итоги по производству металлоконструкций за первые полгода
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Государственные награды#Мужество#Медаль#Энергетики#Брянская область#Белгород#Воронежская область#Россети Центр
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