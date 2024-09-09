Президент России наградил сотрудников «Россети Центр» государственными наградами

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» ІІ СТЕПЕНИ
КАПШУКОВ Федор Алексеевич — директор филиала «Брянскэнерго»
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович — электромонтер Шебекинского района электрических сетей филиала «Белгородэнерго»,
СТРЕМИЛОВ Игорь Александрович — начальник Шебекинского района электрических сетей филиала «Белгородэнерго».
МЕДАЛЬЮ «ЗА ХРАБРОСТЬ» ІІ СТЕПЕНИ
ГЕРАСИМОВ Антон Александрович — директор филиала «Белгородэнерго»,
ЗАДАЧИН Игорь Владимирович — начальник Грайворонского района электрических сетей филиала «Белгородэнерго».
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено Вячеславу Алексеевичу АНТОНОВУ — директору филиала «Воронежэнерго».
Энергетики награждены за героический труд и мужество, проявленные при восстановлении и обеспечении стабильного функционирования критически важной инфраструктуры в приграничных районах Белгородской, Брянской и Воронежской областей, сообщает телеграм-канал «Информбюро».