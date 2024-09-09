Какой должна была стать Белгородская область к 2025 году?

В 2010 году власти Белгородской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2025 года. Что из запланированного удалось реализовать, а что осталось только на бумаге? Журналисты Бел.Ру в рамках спецпроекта искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

Какой была Белгородская область в 2010 году ∟ Плюсы ∟ Минусы Сценарии развития Белгородская область в 2025 году Оценки экспертов

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