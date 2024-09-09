Какой должна была стать Белгородская область к 2025 году?

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Привлекательная для инвесторов, с развитыми высокотехнологичными секторами экономики, высокими объёмами производства инновационной продукции и территориально-производственными кластерами в агропромышленном и машиностроительном комплексах — именно такой к 2025 году должна была стать Белгородская область по замыслу авторов стратегии социально-экономического развития региона.
Журналисты Бел.Ру изучили документ и пообщались с экспертами. Подробности — ниже.
14 лет назад в области экономика развивалась под воздействием факторов, стимулирующих рост основных макроэкономических показателей, ключевым среди которых был валовой региональный продукт (ВРП). Промышленность, аграрный сектор, опт и розница, строительство, транспорт и связь — это сферы, которые генерировали основную часть ВРП Белгородской области.
Промышленный комплекс, на который приходилась почти половина ВРП и всех налоговых поступлений региона, играл значительную роль в его экономике.
Сельское хозяйство традиционно имело весомую часть в региональной экономике. В 2007 году аграрии произвели продукции на 58,2 млрд рублей, что в полтора раза превысило уровень 1992 года, несмотря на общее снижение по России на 9,6% за тот же период.
С учётом интенсивного развития животноводства и сельского хозяйства значительные усилия были направлены на улучшение экологии, качества почвы и технологий утилизации навоза.
В области активно работали над привлечением инвестиций в ключевые отрасли, создавая благоприятную среду для бизнеса. В 2007 году объём вложений в основной капитал достиг 73,6 млрд рублей, что в полтора раза превысило уровень 1992 года. Суммарно с 2003 по 2007 год в региональную экономику вложили около 200 млрд рублей инвестиций.
Экономическое развитие Белгородской области способствовало радикальным изменениям в социальной сфере. В 2003 году регион один из первых принял программу улучшения качества жизни населения. Зарплата за 1993–2007 годы увеличилась в полтора раза.
В 2007 году рождаемость достигла 10,3 промилле, что стало лучшим показателем за последние 15 лет. По этому критерию Белгородская область входила в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального округа.
Коэффициент рождаемости — отношение числа родившихся живыми в течение года к среднегодовой численности населения. Исчисляется в промилле (на 1000 человек населения).
Тем не менее существовал ряд факторов, тормозящих положительные изменения в Белгородской области. Например, в 2007 году износ основных фондов в крупных и средних коммерческих организациях составил 35,4%, в некоммерческих организациях — 37,9%, а коэффициент их обновления — 21,2% и 7,1% соответственно.
Одной из ключевых проблем социально-экономической сферы оставалась высокая разница в уровне доходов населения.
Ключевые риски развития региона:
Эксперты выделили два качественно отличающихся сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе — инерционного и инновационного социально ориентированного развития.
Инерционный сценарий — отображает рост экономики региона при инфраструктурных ограничениях и вероятном снижении конкурентоспособности продукции местных производителей, что ведёт к замедлению инвестиционного ритма, уменьшению темпов банковского кредитования и более значительному влиянию импорта на удовлетворение внутреннего спроса. При таком сценарии ВРП может увеличиваться на 3-4% в год. В этом контексте экономический рост сдерживается несколькими факторами:
Инновационный социально ориентированный сценарий — предполагает усиление конкурентоспособности производства за счёт внедрения инновационных программ, создания экономики, основанной на знаниях, стимулирования ключевых секторов экономики региона для увеличения инновационной активности компаний, повышения производительности труда, поддержания высокой инвестиционной динамики, реализации мер для ускорения экономического роста и направленных на повышение конкурентоспособности товаров на внутренних и внешних рынках.
Этот вариант более устойчив к глобальному ухудшению экономической динамики. При нем ВРП может расти на 4-5% в год. Инновационный социально ориентированный путь предусматривает ситуационную модель управления, которая нацелена на инвестирование как в высокотехнологичные проекты, так и в развитие человека.
В долгосрочной перспективе реализация стратегии социально-экономического развития Белгородской области должна была поставить регион в один ряд с развитыми странами и сделать его одним из лидеров среди субъектов России с высококонкурентным инвестиционным и предпринимательским климатом.
Белгородская область, стремясь к минимальным инвестиционным рискам, могла стать привлекательным регионом для отечественных и зарубежных предпринимателей и компаний. Три кита ее будущей экономики — инновации, эффективное использование человеческого капитала и развитие высокотехнологичных отраслей.
Ключевыми драйверами роста должны были стать территориально-производственные кластеры в различных областях, включая сельское хозяйство, машиностроение, горную добычу, строительство, транспортно-логистические услуги, туризм и фармацевтику.
Сельское хозяйство легло бы в основу продовольственной безопасности области, обеспечивая ее жителей высококачественными экологически чистыми продуктами. Кроме того, Белгородская область должна увеличить поставки сельскохозяйственной продукции как в другие регионы России, так и за рубеж.
Планировалось, что регион будет развивать транзитный потенциал: международный аэропорт, логистические центры и модернизированные транспортные узлы должны были обеспечить высокий уровень обслуживания в соответствии с мировыми стандартами. А социальная сфера должна была стать приоритетной в стратегии развития.
По мнению научного коллектива кафедры прикладной экономики и экономической безопасности Белгородского государственного национального исследовательского университета (Владыка М. В., профессор, Стрябкова Е. А., профессор, Герасимова Н. А., доцент, Лыщикова Ю. В., доцент), принятые в стратегии до 2025 года решения были в целом верными. Это подтверждается:
В результате была определена и в целом достигнута цель стратегии — достижение для населения Белгородской области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе инновационно ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоёмких и конкурентоспособных производств с учетом геостратегических приоритетов на юго-западе Российской Федерации. Указанная цель декомпозирована на основные экономические, социальные и институционально-организационные задачи, обеспечивающие её достижение и реализацию стратегии.
научный коллектив кафедры прикладной экономики и экономической безопасности НИУ «БелГУ»
К сильным сторонам Белгородской области эксперты отнесли:
— географическое положение;
— благоприятные климатические условия;
— запасы полезных ископаемых;
— развитая инфраструктура;
— постоянный рост промышленного производства;
— активная региональная экономическая политика;
— современные технологии производства;
— полная газификация области;
— комфортные условия развития для малого бизнеса;
— большое количество учебных заведений.
Есть и слабые стороны:
— рост заболеваемости населения;
— недостаточная обеспеченность жильем нуждающихся;
— разница в уровне денежных доходов различных слоёв и групп населения;
— зависимость экономики от колебаний рынков и цен на железорудное и сельскохозяйственное сырье, металлопродукцию и продовольствие;
— дефицит специалистов среди сельскохозяйственных профессий;
— оборот организаций малого бизнеса, оборот розничной торговли, объём платных услуг населению на момент принятия стратегии были в «красной зоне».
Матрица слабых и сильных сфер деятельности экономики Белгородской области
|
Преимущества (сильные стороны)
|
Недостатки (слабые стороны)
|
Высокие показатели развития социальной сферы и инфраструктуры
|
Структурные ограничения:
1) Барьеры в традиционных отраслях
2) Низкая производительность труда
3) Снижение госрасходов и госзакупок
4) Волатильность средних доходов
5) Низкое потребление и др.
|
Качество областных дорог (дорожное строительство)
|
Моноразвитие АПК за счет других сфер
|
Обеспечение региона продовольственными товарами
|
Зависимость от технологического импорта
|
Устойчивый рост муниципалитетов и формирование опорных центров развития в регионе
|
Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал предприятий
|
Развитие внутренних (локальных) товарных и ресурсных рынков
|
Снижение темпов роста малых и средних предприятий
|
Эффективная система ЖКХ
|
Потеря активных возрастов для экономики (демография)
|
Ускоренное построение Белгородской и Губкинско-Старооскольской агломераций
|
Пространственный «тупик», ограничение внешней торговли
|
Созданы медиа-проекты для детей и молодежи, Институт гражданских инициатив, безопасность и комфортная среда для жителей региона
|
Высокий износ основных фондов
|
Развитие образования, здравоохранения. культуры и спорта, туризма и гостеприимства
|
Снижение темпов роста промышленной, строительной, обрабатывающей и инвестиционной сфер деятельности
Эксперты отметили, что относительно невысокая конкурентоспособность Белгородской экономики по сравнению с соседними регионами и ориентированность на развитие аграрной моносферы с середины 2012–2015 годов стало нивелировать и тормозить полученные эффекты и положительные преимущества в экономике региона. В эти годы наблюдается постепенный перекос развития в сторону агропромышленного комплекса.
Также постепенно нарастает разбалансировка исполнения консолидированного бюджета области, соотношения доходной и расходной части бюджета, накапливаются долги области перед государством и банками.
Реализация принятой стратегии, на наш взгляд, оказала положительное влияние на развитие области. Это подтверждается положительной динамикой положения и лидирующими позициями Белгородской области в различных рейтингах социально-экономического развития регионов России. При этом следует отметить негативную динамику инвестиционной привлекательности области. Регион показал худший результат в инвестиционном рейтинге за последние четыре года.
научный коллектив кафедры прикладной экономики и экономической безопасности НИУ «БелГУ»
Специалисты пришли к выводу, что стратегия реализуется, несмотря на вызовы и угрозы, в том числе и за счет реализации правительством области комплекса антикризисных мер (поддержка предприятий, сохранение финансирования социальных программ, дополнительная помощь от федерального правительства для сбалансированности бюджета).
При этом реализовать стратегию удалось только на 65%. Эксперты отметили, что изначально был взят курс на построение четырех кластеров (строительный, горнорудный, машиностроительный и сельскохозяйственный) с уклоном на АПК. Как следствие, основные инвестиции также направлялись в эту сферу.
Два кластера из них так и не получили должного развития — это горнорудный и машиностроительный в силу определенных институциональных (собственность), финансов-экономических (бюджетное наполнение) и инновационно-технологических причин. Следовало еще тогда развивать медицинский (фармокологический), логистический и цифровой (особенно) кластеры и другие новые промышленные кластеры полного цикла, а также стимулировать создание кластеров в форме консорциумов с возможностью федерального софинансирования.
научный коллектив кафедры прикладной экономики и экономической безопасности НИУ «БелГУ»
Специалисты добавили, что также нужно было переориентировать экспортный потенциал для стран БРИКС и Азиатского-Тихоокеанского глобального региона. Свою роль сыграла мировая пандемия COVID-19, экономические санкции недружественных государств и СВО.
К сожалению, не удалось изменить демографическую ситуацию в Белгородской области в целом, которая характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.
научный коллектив кафедры прикладной экономики и экономической безопасности НИУ «БелГУ»