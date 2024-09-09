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Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей

Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей

9 сентября 2024, 12:44
Фото: 1MI
Парк в центре Белгорода продолжают благоустраивать. Сейчас там появилось несколько качелей в разных частях общественного пространства. Необычные лавочки популярны не только среди детей, но и взрослых. Даже в будний день касающиеся скамейки почти все были заняты.

В Центральном парке появились скамейки-качели. Конструкций уже сейчас несколько, но, кажется, их будет больше. Над ними есть теневые навесы, на одну лавочку поместится человека четыре взрослых.

У фонтана «Кувшинка» два вида качелей. Они в целом одинаковые, но разного цвета. Ближе к фонтану — белые, а дальше — тёмные. Почти все они заняты, не только детьми, но и взрослыми людьми. Родители с детьми в колясках качаются сами и катают ребёнка одновременно.

У центральной входной арки, которая сейчас закрыта на реконструкцию, тоже появилась, вероятно, основа под качели. Конструкция очень похожа на ту, что у фонтана.

Фото: bel.ru

Отметим, что ранее мы уже упоминали про навесы над лавочками, которые даже не спасут от дождя. Над качелями они такие же.

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#Алёна Мальцева#Качели#Благоустройство#Реконструкция#Центральный парк#Эксклюзив#Белгород#Скамейки
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