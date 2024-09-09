Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В Центральном парке появились скамейки-качели. Конструкций уже сейчас несколько, но, кажется, их будет больше. Над ними есть теневые навесы, на одну лавочку поместится человека четыре взрослых.
У фонтана «Кувшинка» два вида качелей. Они в целом одинаковые, но разного цвета. Ближе к фонтану — белые, а дальше — тёмные. Почти все они заняты, не только детьми, но и взрослыми людьми. Родители с детьми в колясках качаются сами и катают ребёнка одновременно.
У центральной входной арки, которая сейчас закрыта на реконструкцию, тоже появилась, вероятно, основа под качели. Конструкция очень похожа на ту, что у фонтана.
Отметим, что ранее мы уже упоминали про навесы над лавочками, которые даже не спасут от дождя. Над качелями они такие же.