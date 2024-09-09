Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей

У фонтана «Кувшинка» два вида качелей. Они в целом одинаковые, но разного цвета. Ближе к фонтану — белые, а дальше — тёмные. Почти все они заняты, не только детьми, но и взрослыми людьми. Родители с детьми в колясках качаются сами и катают ребёнка одновременно.