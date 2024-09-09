Для тех, кто любит погорячее: какое жильё можно купить в белгородском приграничье

Среди самых бюджетных предложений в муниципалитете — двухкомнатная квартира площадью 43 «квадрата» в центре села Большетроицкое. Её стоимость — 650 тысяч рублей. Квартиpa расположена нa первом этажe одноэтажного домa и совмещенa вместе c другими квартирами на единой площадке. В объявлении автор указал, что в будущем должен был быть проведён ремонт для большой семьи, но по семейным обстоятельствам собственники теперь вынуждены продавать недвижимость.