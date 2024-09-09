«Искренне хочу приехать»: ведущий КВН Александр Масляков мог посетить Белгород?

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Вчера, 8 сентября, стало известно о смерти руководителя и бывшего ведущего КВН Александра Маслякова. Сообщается, что он несколько лет боролся с раком лёгких. Александру Маслякову было 82 года.
Как утверждает председатель «Скорой молодёжной помощи» Антон Андросов, ведущий планировал посетить Белгород, чтобы поддержать мирных жителей в трудную минуту.
«Он очень хотел приехать к нам в Белгород, поддержать жителей, но болезнь не давала этого сделать. Однажды он написал: „Искренне хочу приехать. Но есть врачи и (увы) мой возраст. Но жизненный оптимизм меня пока не покинул и я надеюсь…“», — рассказал волонтёр.