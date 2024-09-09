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Александр Масляков

«Искренне хочу приехать»: ведущий КВН Александр Масляков мог посетить Белгород?

9 сентября 2024, 09:07
Александр Масляков

Скончавшийся руководитель КВН Масляков хотел поддержать белгородцев приездом

Бывший ведущий КВН Александр Масляков, скончавшийся 8 сентября, планировал поддержать белгородцев, посетив приграничный регион. Об этом сообщил председатель «Скорой молодёжной помощи» Антон Андросов.
Сюжет
КВН

Вчера, 8 сентября, стало известно о смерти руководителя и бывшего ведущего КВН Александра Маслякова. Сообщается, что он несколько лет боролся с раком лёгких. Александру Маслякову было 82 года.

Как утверждает председатель «Скорой молодёжной помощи» Антон Андросов, ведущий планировал посетить Белгород, чтобы поддержать мирных жителей в трудную минуту.

«Он очень хотел приехать к нам в Белгород, поддержать жителей, но болезнь не давала этого сделать. Однажды он написал: „Искренне хочу приехать. Но есть врачи и (увы) мой возраст. Но жизненный оптимизм меня пока не покинул и я надеюсь…“», — рассказал волонтёр.
Масляков одобрил создание в Белгородской области центральной лиги КВН
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