ЦБ вновь обратился с призывом поддержать белгородцев. О чём речь?

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Банк России предлагает страховым компаниям рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим при обстрелах ВСУ жителям трёх приграничных регионов РФ: Белгородской, Курской и Брянской областей. Сделать это можно по договорам личного страхования и страхования недвижимого имущества.
Чтобы получить выплаты за ранения или потерю имущества, пострадавшие могут обратиться за компенсацией в страховые компании. Центральный Банк России рекомендует рассматривать заявления, даже если у людей отсутствуют все необходимые документы.
Напомним, что ранее белгородцам разрешили брать кредитные каникулы, а также рекомендовали прощать им долги по ипотеке, если их жильё полностью разрушилось в результате атак ВСУ. Если же кредит был оформлен на погибшего человека, его могут полностью простить.