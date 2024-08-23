ЦБ вновь обратился с призывом поддержать белгородцев. О чём речь?

Напомним, что ранее белгородцам разрешили брать кредитные каникулы, а также рекомендовали прощать им долги по ипотеке, если их жильё полностью разрушилось в результате атак ВСУ. Если же кредит был оформлен на погибшего человека, его могут полностью простить.