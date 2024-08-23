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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Банк России рекомендовал выплачивать белгородцам страховое возмещение

ЦБ вновь обратился с призывом поддержать белгородцев. О чём речь?

23 августа 2024, 13:56
Фото: 1MI

Банк России рекомендовал выплачивать белгородцам страховое возмещение

Центробанк предложил новую меру поддержки жителей приграничных регионов: на этот раз пострадавшим смогут выплачивать страховое возмещение за ранения и потерю имущества. Подробнее о предложении рассказали на официальном сайте Банка России.

Банк России предлагает страховым компаниям рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим при обстрелах ВСУ жителям трёх приграничных регионов РФ: Белгородской, Курской и Брянской областей. Сделать это можно по договорам личного страхования и страхования недвижимого имущества.

Чтобы получить выплаты за ранения или потерю имущества, пострадавшие могут обратиться за компенсацией в страховые компании. Центральный Банк России рекомендует рассматривать заявления, даже если у людей отсутствуют все необходимые документы.

Напомним, что ранее белгородцам разрешили брать кредитные каникулы, а также рекомендовали прощать им долги по ипотеке, если их жильё полностью разрушилось в результате атак ВСУ. Если же кредит был оформлен на погибшего человека, его могут полностью простить.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Курская область#Новости Белгорода#Банк россии#Брянская область#Белгород#Страховое возмещение
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