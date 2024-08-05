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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Арт-объект в виде сердца с пожеланиями

«Вы самые стойкие!» Россияне поддержали белгородцев посланиями через арт-объект

5 августа 2024, 11:42
Фото: мэрия Белгорода
Арт-объект в виде сердца с пожеланиями

Белгородцы могут оставить пожелания на арт-объекте в виде сердца

В Крыму состоялся фестиваль, в котором приняли участие жители разных городов. В рамках этого мероприятия неравнодушные россияне оставили несколько тёплых слов для белгородцев на специальном арт-объекте.

В Крыму прошёл фестиваль «Таврида Арт-2024», во время которого неравнодушные участники оставляли на арт-объекте в виде сердца свои пожелания для белгородцев. После окончания мероприятия инсталляцию доставили в Белгород вместе со всеми посланиями — всего их насчитали около 3 тысяч.

Как отметили в городской администрации, в записках жители из разных российских городов пожелали белгородцам мира и добра, напутствия держаться и верить в лучшее. Планируется, что теперь это «дело» продолжат и сами жители приграничного региона.

Арт-объект уже привезли в Центральный парк имени В. И. Ленина. Пока мы напечатали тысячу сердечек, на которых белгородцы могут оставить уже свои пожелания. Дальше композиция со всеми пожеланиями будет красоваться у нас, в Белгороде, для всех горожан.
Мария Зейналова, арт-директор КЦ «Октябрь»
Пожелания на арт-объекте в виде сердцаПожелания на арт-объекте в виде сердца
Пожелания на арт-объекте в виде сердцаПожелания на арт-объекте в виде сердца
Пожелания на арт-объекте в виде сердцаПожелания на арт-объекте в виде сердца
Пожелания на арт-объекте в виде сердца
Фото: мэрия Белгорода
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