«Вы самые стойкие!» Россияне поддержали белгородцев посланиями через арт-объект

В Крыму прошёл фестиваль «Таврида Арт-2024», во время которого неравнодушные участники оставляли на арт-объекте в виде сердца свои пожелания для белгородцев. После окончания мероприятия инсталляцию доставили в Белгород вместе со всеми посланиями — всего их насчитали около 3 тысяч.