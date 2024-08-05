«Вы самые стойкие!» Россияне поддержали белгородцев посланиями через арт-объект

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Крыму прошёл фестиваль «Таврида Арт-2024», во время которого неравнодушные участники оставляли на арт-объекте в виде сердца свои пожелания для белгородцев. После окончания мероприятия инсталляцию доставили в Белгород вместе со всеми посланиями — всего их насчитали около 3 тысяч.
Как отметили в городской администрации, в записках жители из разных российских городов пожелали белгородцам мира и добра, напутствия держаться и верить в лучшее. Планируется, что теперь это «дело» продолжат и сами жители приграничного региона.
Арт-объект уже привезли в Центральный парк имени В. И. Ленина. Пока мы напечатали тысячу сердечек, на которых белгородцы могут оставить уже свои пожелания. Дальше композиция со всеми пожеланиями будет красоваться у нас, в Белгороде, для всех горожан.
Мария Зейналова, арт-директор КЦ «Октябрь»