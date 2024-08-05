Жителей Белгорода 5 августа удалённо поздравляют из Китая и Белоруссии

Мэр города в Китае и глава района в Минске поздравили Белгород в видеоформате

5 августа белгородцев поздравляют не только земляки. В день 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков к белгородцам обратились мэр китайского города Дэчжоу и глава администрации Октябрьского района Минска. Ранее Белгород установил с ними побратимские отношения, сообщили в мэрии.