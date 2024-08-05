Жителей Белгорода 5 августа удалённо поздравляют из Китая и Белоруссии

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Белгородцев с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравляют не только в России. Свои видеопослания жителям столицы региона отправили мэр китайского Дэчжоу Чжу Кайго и глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский.
Побратимские отношения муниципалитеты установили в августе прошлого и в июне этого года соответственно.
Чжу Кайго отметил, что Белгород является важным промышленным центром России, обладающим мощным экономическим потенциалом, и пообещал бережно хранить дружбу и надеяться на углубление отношений. А Геннадий Люботынский выразил надежду на укрепление культурных и деловых связей.
Напомним, что сегодня белгородцев также поздравили губернатор Вячеслав Гладков, мэр города Валентин Демидов и председатель горсовета Вадим Радченко.