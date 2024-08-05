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Китай

Жителей Белгорода 5 августа удалённо поздравляют из Китая и Белоруссии

5 августа 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Китай

Мэр города в Китае и глава района в Минске поздравили Белгород в видеоформате

5 августа белгородцев поздравляют не только земляки. В день 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков к белгородцам обратились мэр китайского города Дэчжоу и глава администрации Октябрьского района Минска. Ранее Белгород установил с ними побратимские отношения, сообщили в мэрии.

Белгородцев с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравляют не только в России. Свои видеопослания жителям столицы региона отправили мэр китайского Дэчжоу Чжу Кайго и глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский.

Побратимские отношения муниципалитеты установили в августе прошлого и в июне этого года соответственно.

Чжу Кайго отметил, что Белгород является важным промышленным центром России, обладающим мощным экономическим потенциалом, и пообещал бережно хранить дружбу и надеяться на углубление отношений. А Геннадий Люботынский выразил надежду на укрепление культурных и деловых связей.

Напомним, что сегодня белгородцев также поздравили губернатор Вячеслав Гладков, мэр города Валентин Демидов и председатель горсовета Вадим Радченко.

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