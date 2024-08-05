Представитель ВСУ заявил, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду

В середине прошлого месяца Пентагон объявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения глубоких ударов по территории России. Однако ситуация может измениться. Позже агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что украинские власти активно призывают США снять запрет на использование этих ракет.