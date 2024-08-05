Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:02
В интервью испанской газете Pais представитель украинской группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что западные партнёры предоставили украинским войскам разрешение наносить удары по территории России.
«По Белгороду, но не дальше», — цитирует агентство слова Саранцева. Также сообщается, что Киев уже использует американские ракеты для ударов по объектам в России.
31 мая представитель Госдепартамента заявил РИА «Новости», что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы на территории России. Через несколько дней, как сообщило издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО HIMARS.
В середине прошлого месяца Пентагон объявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения глубоких ударов по территории России. Однако ситуация может измениться. Позже агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что украинские власти активно призывают США снять запрет на использование этих ракет.