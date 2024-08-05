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Знамя Победы в Белгороде

Знамя Победы подняли на Меловой горе в Белгороде

5 августа 2024, 07:15
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Знамя Победы в Белгороде
Сегодня белгородцы празднуют знаменательную дату — 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь праздника на меловой горе в Белгороде водрузили Знамя Победы.

Торжественные мероприятия в Белгороде 5 августа по традиции начались на Меловой горе. Там в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков водрузили Знамя Победы.

Флаг как символ стойкости и мужества солдат Красной армии, которые 5 августа 1943 года освобождали Белгород, водрузили председатель общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Родионов, член народной дружины «Ополчение 31» Елена Бардасова и руководитель ресурсного центра развития добровольчества Даниэль Бейч, пишет Go31.

Напомним, что сегодня белгородцев также ждут разные тематические мероприятия.

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