Знамя Победы подняли на Меловой горе в Белгороде

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Торжественные мероприятия в Белгороде 5 августа по традиции начались на Меловой горе. Там в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков водрузили Знамя Победы.
Флаг как символ стойкости и мужества солдат Красной армии, которые 5 августа 1943 года освобождали Белгород, водрузили председатель общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Родионов, член народной дружины «Ополчение 31» Елена Бардасова и руководитель ресурсного центра развития добровольчества Даниэль Бейч, пишет Go31.
Напомним, что сегодня белгородцев также ждут разные тематические мероприятия.