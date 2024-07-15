Как в 2024 году белгородцы отметят День города?

В Белгороде не будут проводить массовые мероприятия в День города

Близится 5 августа, когда в Белгороде отмечают День города. До неспокойной оперативной обстановки для белгородцев устраивали массовые мероприятия с салютом, но как праздник пройдёт в этом году? На вопрос ответили в городской администрации.