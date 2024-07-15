Как в 2024 году белгородцы отметят День города?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Неравнодушные белгородцы поинтересовались в социальных сетях, как в 2024 году в столице региона пройдёт День города: «Понятно, что салюта не будет. А будут ли другие мероприятия?» — задал вопрос местный житель.
Обращение заметили в мэрии Белгорода. Представители городской администрации отметили, что из-за неспокойной оперативной обстановки массовый праздник проводить не будут, однако в городских учреждениях проведут тематические мероприятия: подробную программу разместят в Сети ближе к празднику.
Напомним, что культурно-массовые мероприятия в 27 управах Белгорода проведут с 1 по 5 августа. Кроме того, почётным гражданам города вручат дипломы и свидетельства о занесении на городскую Доску Почёта.