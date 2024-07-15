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Updated Сегодня, 09:17

Белгород

Как в 2024 году белгородцы отметят День города?

15 июля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Белгород

В Белгороде не будут проводить массовые мероприятия в День города

Близится 5 августа, когда в Белгороде отмечают День города. До неспокойной оперативной обстановки для белгородцев устраивали массовые мероприятия с салютом, но как праздник пройдёт в этом году? На вопрос ответили в городской администрации.

Неравнодушные белгородцы поинтересовались в социальных сетях, как в 2024 году в столице региона пройдёт День города: «Понятно, что салюта не будет. А будут ли другие мероприятия?» — задал вопрос местный житель.

Обращение заметили в мэрии Белгорода. Представители городской администрации отметили, что из-за неспокойной оперативной обстановки массовый праздник проводить не будут, однако в городских учреждениях проведут тематические мероприятия: подробную программу разместят в Сети ближе к празднику.

Напомним, что культурно-массовые мероприятия в 27 управах Белгорода проведут с 1 по 5 августа. Кроме того, почётным гражданам города вручат дипломы и свидетельства о занесении на городскую Доску Почёта.

Праздники микрорайонов и возложение цветов: как в Белгороде отметят День города?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#День города#Новости Белгорода#Массовые мероприятия#Белгород#Городской праздник
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