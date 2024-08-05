Тягач растерял свиней после ДТП под Белгородом, несколько животных пострадали

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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4 августа в Корочанском районе на дороге М2 Крым — Москва — соединительная дорога Белгород М4 Дон 62-летний водитель Renault T4X2 не справился с управлением. Тягач с прицепом съехал в кювет, опрокинулся и наехал на металлическое ограждение.
В результате аварии свиньи, которые ехали в прицепе, вывалились на обочину. Несколько животных пострадали. Травмы получил и водитель, его доставили в больницу.
Вечером в Старом Осколе на улице Владимира Раевского 39-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 56-летнего пешехода. Мужчина выходил из-за стоявшего транспорта, а водитель не успел среагировать. Пешеход пострадал, но госпитализация ему не понадобилась.
Недавно на въезде в Белгород произошло ещё одно ЧП с участием свиней. Животные выпали из грузовика и гуляли по дороге в районе ротонды.