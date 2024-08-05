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Авария с фурой под Белгородом

Тягач растерял свиней после ДТП под Белгородом, несколько животных пострадали

5 августа 2024, 09:01
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Авария с фурой под Белгородом

Два ДТП с пострадавшими зарегистрировали за день в Белгородской области

4 августа на дорогах Белгородской области произошло несколько аварий. В Корочанском районе тягач вылетел в кювет, перевернулся и растерял свиней, а в Старом Осколе водитель наехал на пешехода, сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
ДТП

4 августа в Корочанском районе на дороге М2 Крым — Москва — соединительная дорога Белгород М4 Дон 62-летний водитель Renault T4X2 не справился с управлением. Тягач с прицепом съехал в кювет, опрокинулся и наехал на металлическое ограждение.

В результате аварии свиньи, которые ехали в прицепе, вывалились на обочину. Несколько животных пострадали. Травмы получил и водитель, его доставили в больницу.

Вечером в Старом Осколе на улице Владимира Раевского 39-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 56-летнего пешехода. Мужчина выходил из-за стоявшего транспорта, а водитель не успел среагировать. Пешеход пострадал, но госпитализация ему не понадобилась.

Недавно на въезде в Белгород произошло ещё одно ЧП с участием свиней. Животные выпали из грузовика и гуляли по дороге в районе ротонды.

Свинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видео
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Свиньи#Авария#Водитель#Корочанский район#Пешеход#Травмы#Белгород
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