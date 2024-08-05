Тягач растерял свиней после ДТП под Белгородом, несколько животных пострадали

Два ДТП с пострадавшими зарегистрировали за день в Белгородской области

4 августа на дорогах Белгородской области произошло несколько аварий. В Корочанском районе тягач вылетел в кювет, перевернулся и растерял свиней, а в Старом Осколе водитель наехал на пешехода, сообщили в региональном управлении МВД.