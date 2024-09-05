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Updated Сегодня, 10:20

Президент отметил, что жители приграничья страдают от обстрелов

Путин сделал заявление о жителях Белгородской и Курской областей

5 сентября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Президент отметил, что жители приграничья страдают от обстрелов

Путин о приграничных регионах: вся страна должна людей поддержать

Во время Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что вся страна должна способствовать выдворению противника с приграничных территорий, поскольку их жители сейчас страдают от террористических актов ВСУ. Цитату Путина привели журналисты РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин заявил, что от террористических актов ВСУ страдают жители приграничных регионов РФ, поэтому в первую очередь нужно думать о них.

«Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьёзные испытания и страдают от этих террористических актов (со стороны Украины — прим. ред.). Священный долг вооруженных сил — сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надёжно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать всё для того, чтобы людей поддержать», — сказал глава РФ на пленарном заседании ВЭФ.

Ранее президент отмечал, что российские военнослужащие сделают всё, чтобы ребята из приграничных территорий как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Курская область#Новости Белгорода#Теракт#Белгород#Приграничье#Обстрел ВСУ
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