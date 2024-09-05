Путин сделал заявление о жителях Белгородской и Курской областей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Президент России Владимир Путин заявил, что от террористических актов ВСУ страдают жители приграничных регионов РФ, поэтому в первую очередь нужно думать о них.
«Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьёзные испытания и страдают от этих террористических актов (со стороны Украины — прим. ред.). Священный долг вооруженных сил — сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надёжно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать всё для того, чтобы людей поддержать», — сказал глава РФ на пленарном заседании ВЭФ.
Ранее президент отмечал, что российские военнослужащие сделают всё, чтобы ребята из приграничных территорий как можно скорее вернулись к нормальной жизни.