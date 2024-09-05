Путин сделал заявление о жителях Белгородской и Курской областей

Путин о приграничных регионах: вся страна должна людей поддержать

Во время Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что вся страна должна способствовать выдворению противника с приграничных территорий, поскольку их жители сейчас страдают от террористических актов ВСУ. Цитату Путина привели журналисты РИА «Новости».