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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Поддержка семей

Выплаты на аренду жилья для многодетных белгородцев увеличат до 40 тыс рублей

5 августа 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
Поддержка семей
На оперативном совещании обсудили вопрос аренды жилья для семей, которые были вынуждены покинуть свои дома в населённых пунктах с ограниченным доступом, и рассмотрен вариант ещё одного увеличения выплат на аренду жилья до 40 тыс рублей для многодетных семей.

Обсуждение вопросов на оперативном совещании началось с темы аренды жилья семьями, которые вынужденно покинули свои дома в населённых пунктах с ограниченным доступом.

Ранее на эти цели одна семья получала 10 тыс рублей, многодетные — 15 тыс рублей. После увеличения размер выплат в Белгородской области эти суммы составили 20 и 30 тыс рублей.

Однако не все белгородцы могут себе позволить с помощью этой суммы снять жильё. Особенно это касается семей, в которых много детей. Так, чтобы решить проблему, рассмотрят вариант ещё одного увеличения суммы. Оно коснётся только последней группы белгородцев. Таким образом, выплаты составят 20 и 40 тыс рублей.

Въезд на данный момент органичен в 14 сёл и посёлков Белгородской области. Местные жители, выехавшие за их пределы могут рассчитывать на меры поддержки.

Также ранее многодетные семьи обратились с жалобой на то, что земельные участки, выделенные под строительство их домов, находятся слишком близко к границе. Белгородцы потребовали решить данную проблему.

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