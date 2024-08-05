Выплаты на аренду жилья для многодетных белгородцев увеличат до 40 тыс рублей

Однако не все белгородцы могут себе позволить с помощью этой суммы снять жильё. Особенно это касается семей, в которых много детей. Так, чтобы решить проблему, рассмотрят вариант ещё одного увеличения суммы. Оно коснётся только последней группы белгородцев. Таким образом, выплаты составят 20 и 40 тыс рублей.