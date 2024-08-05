Выплаты на аренду жилья для многодетных белгородцев увеличат до 40 тыс рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Обсуждение вопросов на оперативном совещании началось с темы аренды жилья семьями, которые вынужденно покинули свои дома в населённых пунктах с ограниченным доступом.
Ранее на эти цели одна семья получала 10 тыс рублей, многодетные — 15 тыс рублей. После увеличения размер выплат в Белгородской области эти суммы составили 20 и 30 тыс рублей.
Однако не все белгородцы могут себе позволить с помощью этой суммы снять жильё. Особенно это касается семей, в которых много детей. Так, чтобы решить проблему, рассмотрят вариант ещё одного увеличения суммы. Оно коснётся только последней группы белгородцев. Таким образом, выплаты составят 20 и 40 тыс рублей.
Въезд на данный момент органичен в 14 сёл и посёлков Белгородской области. Местные жители, выехавшие за их пределы могут рассчитывать на меры поддержки.
Также ранее многодетные семьи обратились с жалобой на то, что земельные участки, выделенные под строительство их домов, находятся слишком близко к границе. Белгородцы потребовали решить данную проблему.