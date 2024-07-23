«Уедут 50-60 тыс. человек?» Белгородцы просят разъяснить просьбу покинуть приграничье

Гладков разъяснил решение по 15-километровой зоне в белгородском приграничье

Власти Белгородской области призывают жителей 15-километровой зоны от границы с Украиной переехать в ПВР. Белгородцы задали вопрос губернатору о том, сколько людей должны бросить свои дома и имущество, ведь в этой зоне расположено сразу несколько населённых пунктов. Точных цифр Гладков не назвал.