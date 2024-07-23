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ПВР

«Уедут 50-60 тыс. человек?» Белгородцы просят разъяснить просьбу покинуть приграничье

23 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
ПВР

Гладков разъяснил решение по 15-километровой зоне в белгородском приграничье

Власти Белгородской области призывают жителей 15-километровой зоны от границы с Украиной переехать в ПВР. Белгородцы задали вопрос губернатору о том, сколько людей должны бросить свои дома и имущество, ведь в этой зоне расположено сразу несколько населённых пунктов. Точных цифр Гладков не назвал.

Жители Белгородской области поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, сколько человек и как должны разом покинуть 15-километровую зону от границы, где сейчас сохраняется крайне напряжённая оперативная обстановка из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

«Это сколько же людей должны поддаться на уговоры, покинуть свои дома, оставить нажитое десятилетиями имущество и уехать в ПВР? Ведь в 15-километровую зону по карте входят и райцентры: Красная Яруга, Грайворон, Шебекино. Около 50-60 тысяч [людей]?» — спросил Владимир.

Глава региона ответил мужчине, что речь идёт о населённых пунктах, которые подвергаются украинским атакам каждый день, а работа по вывозу населения из обстреливаемых муниципалитетов продолжается уже второй год.

Когда я говорил об этом, имел в виду те населённые пункты, которые подвергаются ежедневным обстрелам. И как раз те, которые находятся в 15-километровой зоне. Поэтому ничего нового в этом поручении нет. Этим занимаются органы местного самоуправления последние два года.
Вячеслав Гладков

Напомним, что вчера, 22 июля, Вячеслав Гладков поручил проводить ежедневный обход жителей на территории от Красной Яруги до Валуйского округа.

Чиновники должны сообщить родителям информацию о возможности отправить детей в лагеря. Там, где ситуация ухудшается, людям предложат выезд в ПВР.

Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО
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