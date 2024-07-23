«Уедут 50-60 тыс. человек?» Белгородцы просят разъяснить просьбу покинуть приграничье

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Жители Белгородской области поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, сколько человек и как должны разом покинуть 15-километровую зону от границы, где сейчас сохраняется крайне напряжённая оперативная обстановка из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.
«Это сколько же людей должны поддаться на уговоры, покинуть свои дома, оставить нажитое десятилетиями имущество и уехать в ПВР? Ведь в 15-километровую зону по карте входят и райцентры: Красная Яруга, Грайворон, Шебекино. Около 50-60 тысяч [людей]?» — спросил Владимир.
Глава региона ответил мужчине, что речь идёт о населённых пунктах, которые подвергаются украинским атакам каждый день, а работа по вывозу населения из обстреливаемых муниципалитетов продолжается уже второй год.
Когда я говорил об этом, имел в виду те населённые пункты, которые подвергаются ежедневным обстрелам. И как раз те, которые находятся в 15-километровой зоне. Поэтому ничего нового в этом поручении нет. Этим занимаются органы местного самоуправления последние два года.
Вячеслав Гладков
Напомним, что вчера, 22 июля, Вячеслав Гладков поручил проводить ежедневный обход жителей на территории от Красной Яруги до Валуйского округа.
Чиновники должны сообщить родителям информацию о возможности отправить детей в лагеря. Там, где ситуация ухудшается, людям предложат выезд в ПВР.